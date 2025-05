Steam: Die 4 besten Gratis-Spiele für Fans von Resident Evil & Co.

Die Inflation hat eure Finanzen verbrannt – und für das schönste Hobby der Welt fehlt euch jetzt das notwendige Kleingeld? Keine Bange! Für die Horror-Fans unter euch, die ihren Finanzplan streng im Auge behalten müssen, haben wir uns durch die Gaming-Vielfalt auf Steam gewühlt.

Zutage gefördert haben wir vier empfehlenswerte Grusel-Titel, welche ihr auf Valves Vertriebsplattform komplett kostenfrei einkassieren könnt. Seid unbesorgt: Wir haben euch aus der Steam-Grabbelkiste einige Horror-Pretiosen herausgepickt, mit denen ihr eure Lebenszeit aller Wahrscheinlichkeit spielerisch wertvoll verbringt.

Spiel #4: Dagon: by H.P. Lovecraft

Die Kurzgeschichte Dagon von H.P. Lovecraft ist nichts für schwache Nerven. Die Story folgt einem morphiumsüchtigen Erzähler, der zuerst Schiffsbruch erleidet, dann einen gigantischen, mit Hieroglyphen verzierten Stein entdeckt – und letztlich die Begegnung mit einer Monstrosität aus den Meerestiefen macht. Das gleichnamige Spiel Dagon versetzt euch in die Fußstapfen desselben Morphinisten und seinem Abstieg in den Wahnsinn.

Trailer zu Dagon: Complete Edition:

Das Besondere an dieser Gaming-Adaption: Laut Zwei-Personen-Entwicklungsstudio Bit Golem, orientiert sich diese Versoftung zu 100 Prozent am Original. Zudem ein Anreiz für Spieler*innen mit überschaubarem Zeit-Budget: Um in den Wahnsinn dieses Schiffsoffiziers hinabzusteigen, benötigt ihr gerade mal eine halbe Stunde – denn mit 30 Minuten wird die Spielzeit von Dagon: by H.P. Lovecraft beziffert. Insgesamt „äußerst positive“, mehr als 11.500 Bewertungen, werben für diesen kosmischen Irrsinn.

Spiel #3: Babbdi

Ein Horrorspiel ganz ohne kämpferische Auseinandersetzungen, bei dem euer Entdeckergeist angeregt wird? Das ist Babbdi – und doch so viel mehr. Auf der Gameplay-Ebene wird euch eine Mixtur aus Walking Simulator und Plattformer serviert. Auf optischem Level durchdringt ihr eine mit brutalistischer Architektur bebaute Stadt. Brutalismus ist kurz erklärt jener Architekturstil, dessen Formensprache von monumental aufragendem, blockartig wirkendem, Sichtbeton dominiert wird.

Offizieller Trailer zu Babbdi:

Euer Ziel in Babbdi: Euch unterschiedlichster Werkzeuge zunutze machen, um immer weiter durch die titelgebende Stadt zu reisen. Beispielsweise hangelt ihr euch mithilfe einer Spitzhacke an Gebäudefassaden entlang oder nutzt einen Propeller zum Fliegen. Erfreulich für Vielbeschäftigte: Babbdi sollte ihr innerhalb einer Stunde durchspielen können. Die unterm Strich „äußerst positiven“ Steam-Kritiken sind dem Kleinod von Entwicklern Sirius und Léonard Lemaitre nicht nur zugeneigt, sondern fallen mit fast 6.300 abgegebener Bewertungen zahlreich aus.