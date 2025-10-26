Steam: Auf diese 5 Titel freuen sich Spieler im November am meisten – massenhaft Wunschlisteneinträge

Der Oktober hat seine stärksten Videospielperlen mittlerweile schon ausgeschüttet und Fans richten ihren Blick kurz vor dem Monatswechsel eher hin zum November. So auch auf Steam, wo sich die am sehnlichst herbeigewünschten Spiele für die Plattform bereits herausfinden lassen.

Denn wer ein wachsames Auge auf einen bevorstehenden Titel wirft, meistens mit einer potenziellen Kaufabsicht verbunden, legt in der Regel einen entsprechenden Wunschlisteneintrag ab. Vergleicht man die Anzahl dieser Einträge pro Game, lässt sich daraus eine Rangordnung erstellen (via SteamDB), aus der wir für euch nach den im November geplanten Releases gefiltert haben und euch daraus die Top fünf nach aufsteigender Reihenfolge präsentieren wollen.

Platz 5 der am meisten gewünschten Spiele auf Steam für November: Escape from Tarkov

Wenn ihr nicht gerade top informiert seid in der Welt der Videospiele oder Escape from Tarkov speziell verfolgt, fragt ihr euch jetzt möglicherweise, ob der Extraction-Shooter nicht eigentlich schon längst erschienen ist, aber diese Annahme entspricht nur der halben Wahrheit. Das Spiel befindet sich seit 2017 in einer geschlossenen Beta für Käufer*innen, hat seinen Full Release aber noch vor sich. Dieser soll am 15. November 2025 erfolgen, wodurch auch Steam erstmals mit einer Version beliefert wird.

Bekannt ist Escape from Tarkov vor allem als gnadenlose Erfahrung, bei der ihr rundenweise Raids ausführt, in denen ihr ja nicht die Nerven verlieren solltet, bevor eure Mission erfolgreich ausgeführt ist und ihr lebend aus der Situation rausgekommen seid. Begehrenswerter Loot, knallharte Schusswechsel und die Notwendigkeit von strategischem Verhalten halten Spieler*innen hier bei der Stange. Mit dem Erschließen der neuen Plattform, zuvor war nur ein Download über die Webseite möglich, sollte die Popularität des Titels nochmal in die Höhe schießen. Das versprechen zumindest die vielen Wunschlisteneinträge auf Steam.

