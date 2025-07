Steam: Die 10 besten Spiele aller Zeiten – nach Userwertung

Auf Steam tummeln sich zehntausende von Spielen und jährlich kommen immer mehr dazu. Doch welche davon lohnen sich wirklich? Welche sind – zumindest laut Meinung der Spielenden – uneingeschränkt empfehlenswert?

Wir haben die für euch besten Spiele aller Zeiten auf Steam herausgesucht. Ohne vorher großartig spoilern zu wollen, aber auf der Liste werdet ihr gewiss auf die eine oder andere Überraschung stoßen. Zudem beachtet bitte, dass diese Zusammenstellung bei weitem nicht in Stein gemeißelt ist – immer mal wieder gibt es Änderungen, wodurch sich Plätze verschieben können.

Platz 10: Schedule 1

Die Liste der besten Steam-Spiele eröffnet ein Titel, der erst wenige Monate alt ist: Schedule 1. Im März 2025 erblickte die Simulation das Licht der Welt im Early Access-Programm und wurde direkt zum riesigen Hit: Über 450.000 gleichzeitige Spieler*innen sorgten dafür, dass die Indie-Produktion zu den größten Erfolgen des Jahres zählt. Aber nicht nur quantitativ ist das der Fall.

Qualitativ ist Schedule 1 ebenso stark – das zeigt allein hier der Eintrag. Doch warum eigentlich? Einerseits trifft das zuständige Team von TVGS den Zeitgeist: Simulationen sind ohnehin schon seit einiger Zeit immer beliebter auf Steam und dann in Kombination mit dem Verkauf von Drogen? Eine wahre Geldgrube, die dann überaus spielerisch unterhaltsam und detailreich umgesetzt wird, ohne zu realistisch zu sein. Humor spielt ebenso keine kleine Rolle – Schedule 1 nimmt sich nie so richtig ernst.

Hinzu kommt das Killerfeature schlechthin: Koop. Wer will, kann Schedule 1 zusammen mit Freund*innen spielen. Dabei ist die Simulation noch nicht einmal inhaltlich fertiggestellt. Es besteht also eine gute Möglichkeit, dass Schedule 1 früher oder später vielleicht sogar noch höher in diesem Ranking rutscht.

Platz 9: Portal

Eigentlich nur als kleine Beigabe zur Orange Box gedacht, ist Portal in kürzester Zeit zum Kulthit geworden. Dabei hat der heutige Puzzle-Klassiker einst als Student*innen-Projekt namens Narbacular Drop seinen Anfang genommen, ehe Valve auf die Idee aufmerksam wurde, das komplette Team sich einverleibte – und Portal im Half-Life-Universum entstanden ist.

Mit der ikonischen Portal-Gun lassen wir rote und blaue… naja, Portale eben entstehen. Ein simples Spielprinzip, welches die Entwickler*innen mit cleveren Rätseln und herausragendem Level-Design kombinieren. Hinzu kommt eine Geschichte, bei der vor allem die Dialoge der Royboter-KI GlaDOS herausstechen – ein Charakter, der garantiert niemals wieder vergessen wird. Das gilt ebenso für den Credits-Song.

Hier könnt ihr Still Alive hören:

Am Ende ist Portal das nahezu perfekte Spiel. Es leistet sich keine großen Fehltritte und dank des mitgelieferten Editors lassen sich bis heute neue Level designen. Aber das beste Valve-Game auf dieser Liste ist Portal nicht – so viel sei verraten.

