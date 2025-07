Steam: Die 5 besten Spiele aller Zeiten – nach Userwertung

Auf Steam tummeln sich zehntausende von Spielen und jährlich kommen immer mehr dazu. Doch welche davon lohnen sich wirklich? Welche sind – zumindest laut Meinung der Spielenden – uneingeschränkt empfehlenswert?

Wir haben die für euch besten Spiele aller Zeiten auf Steam herausgesucht. Ohne vorher großartig spoilern zu wollen, aber auf der Liste werdet ihr gewiss auf die eine oder andere Überraschung stoßen. Zudem beachtet bitte, dass diese Zusammenstellung bei weitem nicht in Stein gemeißelt ist – immer mal wieder gibt es Änderungen, wodurch sich Plätze verschieben können.

Platz 5: Left 4 Dead 2

Zombie-Spiele gibt es wie Sand am Meer, aber richtig gute sind seltener als eine Tetanusimpfung in der Postapokalypse. Left 4 Dead 2 ist solch ein Jackpot und hält sich seit über 15 Jahren wacker als einer der besten Koop-Shooter. Wahlweise sogar mit PvP-Komponente, wenn etwa feindliche Spieler*innen in die Rolle der besonderen Zombies schlüpfen.

Doch was sorgt dafür, dass Left 4 Dead 2 auch noch so viele Jahre später für Viele so unerreicht ist? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ist es das Chaos und panische Miteinander, wenn die Zombie-Horden kommen? Sind es die vielen dynamischen Events, welche während einer Mission eintreten können? Oder eben genau dieser Mix aus PvE und PvP, der Fans noch immer regelmäßig vor die Monitore zerrt?

Vermutlich ist es die Kombination aus all den genannten Dingen – und dem Mod-Support. Für L4D2 gibt es quasi unendlich viel inhaltlichen Nachschub auf Steam, egal ob es um neue Missionen, Waffen oder andere Dinge geht. Die Community liefert seit Jahren beständig ab, weshalb sich der Zombie-Shooter wohl noch lange zu den besten Spielen aller Zeiten zählen darf.

Platz 4: People Playground

Der Titel auf der Liste, der vermutlich bei den meisten von euch ein ziemliches Fragezeichen hervorrufen dürfte. People Playground ist gewiss kein Name, über den schon viele gestolpert sind, aber trotzdem ist der 2019 veröffentlichte Titel völlig zurecht auf dieser Liste der besten Steam-Spiele.

Rein inhaltlich und spielmechanisch lässt sich People Playground als Sandbox beschreiben. So ähnlich wie Garry’s Mod, aber als Sidescroller mit jeder Menge Physik und einer sehr morbiden Ader. Denn es geht vor allem darum, Ragdoll-Figuren auf vielfältigste Weise umzubringen. Erschießen lassen ist da noch die wahrlich geringste und vielleicht am wenigsten fiese Methode.

Im Trailer seht ihr die teils völlig absurden Szenarien:

Stattdessen könnt ihr, unter anderem in Verbindung mit dem Steam Workshop und zahlreichen Mods, komplexe Maschinen einfügen, bei denen die einzelnen Elemente physikalisch korrekt simuliert werden. All das, um Cartoon-Gewalt zu erzeugen, ganz ohne Story, Missionsziele oder irgendetwas.

