Steam: Die 7 besten Spiele aller Zeiten – nach Userwertung

Auf Steam tummeln sich zehntausende von Spielen und jährlich kommen immer mehr dazu. Doch welche davon lohnen sich wirklich? Welche sind – zumindest laut Meinung der Spielenden – uneingeschränkt empfehlenswert?

Wir haben die für euch besten Spiele aller Zeiten auf Steam herausgesucht. Ohne vorher großartig spoilern zu wollen, aber auf der Liste werdet ihr gewiss auf die eine oder andere Überraschung stoßen. Zudem beachtet bitte, dass diese Zusammenstellung bei weitem nicht in Stein gemeißelt ist – immer mal wieder gibt es Änderungen, wodurch sich Plätze verschieben können.

Platz 7: Hades

Mit Hades schaffte Supergiant Games etwas Unglaubliches, denn selbst Spieler*innen, die Roguelite-Games hassen, lieben den Ausflug mit Göttersprössling Zagreus. Der Grund? Eine kontinuierliche Narrative, großartig vertonte Charaktere, etwas Romantik und jede Menge Sexiness – für alle wohlgemerkt. Hades ist schnell, schön und bis zum letzten Detail optimiert.

Und obwohl andere Roguelites und Roguelikes deutlich mehr Content bieten, seien es Bosse, Umgebungen oder Itemvariationen, besticht Hades mit der Story. Zagreus dabei zu helfen, seine Mutter an der Oberfläche zu finden, immer wieder vom eigenen Vater aufgehalten zu werden, die Hilfe der Götter in Anspruch zu nehmen und gleichzeitig so viele, verschiedene Charaktere ins Herz zu schließen. Das kann kaum ein anderer Genrevertreter so gut.

Lesetipp: Schon im Early Access weiß auch der Nachfolger zu begeistern

Kein Wunder, dass Hades auch Jahre später noch immer so unfassbar beliebt auf Steam ist. Ein Sequel ist übrigens angekündigt und sogar bereits spielbar. Vielleicht sehen wir irgendwann gleich zwei Hades in den Top 10? Die Zeit wird es uns definitiv zeigen.

Platz 6: Vampire Survivors

Quasi ein eigenes Genre begründet, aber gleichzeitig auch eine ziemliche Mogelpackung: Denn die knoblauchhassenden und das Sonnenlicht meidenden Fantasy-Wesen gibt es in Vampire Survivors gar nicht. Dafür aber lockt das zuständige Studio poncle mit abertausenden von Gegnern, die ihr ohne viele Knöpfe drücken zu müssen, erledigt – um im Level aufzusteigen, neue Fähigkeiten freizuschalten, bestehende Fertigkeiten zu kombinieren und überall hagelt es bunte Effekte, Loot-Truhen und so viel mehr.

Wer stirbt, fängt von vorne an. Mit mehr Lebenspunkte, mehr Schaden oder anderen Boni. Ein typisches Roguelite, nur, dass halt automatisch angegriffen wird. Ein schneller Zeitvertreib, der wenig kostet, aber schnell süchtig macht. Der simple Spaß weiß zu begeistern, steckt voller Inhalt und wird noch immer mit kostenlosen wie kostenpflichtigen Updates inhaltlich versorgt.

Der Trailer zeigt es euch: Es gibt keine Vampire. Wirklich nicht.

Und dann ist da noch ein weiterer Erfolgsfaktor: Vampire Survivors ist ein Hit auf dem Steam Deck. Im Bett bietet es sich natürlich hervorragend an, noch mal schnell eine Runde einzuwerfen… oder zwei… oder drei… Das Roguelite ist pures Dopamin und vermutlich deshalb auch so unfassbar beliebt.

