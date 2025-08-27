Steam: Die 10 besten Spiele aller Zeiten – laut den Nutzern

Auf Steam tummeln sich zehntausende von Spielen und jährlich kommen immer mehr dazu. Doch welche davon lohnen sich wirklich? Welche sind – zumindest laut Meinung der Spielenden – uneingeschränkt empfehlenswert? Als Basis dient die Liste der englischsprachigen Webseite Steam 250. Ohne vorher großartig spoilern zu wollen, aber auf der Liste werdet ihr gewiss auf die eine oder andere Überraschung stoßen. Zudem beachtet bitte, dass diese Zusammenstellung bei weitem nicht in Stein gemeißelt ist – immer mal wieder gibt es Änderungen, wodurch sich Plätze verschieben können.Credit: Valve SoftwareSchedule 1 eröffnet die Liste der besten Steam-Spiele – und das nur wenige Monate nach dem Early-Access-Start im März 2025. Mit über 450.000 gleichzeitigen Spieler*innen zählt die Indie-Simulation zu den größten Erfolgen des Jahres. Der Mix aus beliebtem Genre, humorvoller Umsetzung und dem ungewöhnlichen Thema Drogenhandel trifft den Zeitgeist und überzeugt qualitativ wie quantitativ.Lesetipp: Mit einer kostenlosen Demo hat Schedule 1 schon auf Steam begeistertEin entscheidender Faktor für den Erfolg ist der Koop-Modus, der gemeinsames Spielen ermöglicht. Obwohl Schedule 1 noch nicht vollständig fertiggestellt ist, begeistert es bereits jetzt und hat das Potenzial, im Ranking weiter zu steigen.Credit: TVGSPortal begann als Studentenprojekt namens Narbacular Drop und wurde dank Valve zum Kultspiel. Ursprünglich nur als Bonus zur Orange Box gedacht, überzeugte die Puzzle-Simulation mit ihrer genialen Portal-Gun, cleverem Level-Design und einer einzigartigen Mischung aus Einfachheit und Tiefgang. Besonders die sarkastischen Kommentare der KI GlaDOS und der unvergessliche Credits-Song machten das Spiel zum Klassiker.Auch technisch glänzt Portal: Es leistet sich kaum Schwächen und bietet mit dem Editor bis heute Raum für neue Level. Trotz seiner Perfektion ist es nicht das beste Valve-Spiel auf dieser Liste – aber definitiv eines der einflussreichsten.Credit: Valve / Nvidia / Lightspeed StudiosDer Euro Truck Simulator 2 zählt seit über zwölf Jahren zu den beliebtesten Cozy Games auf Steam. Was einst als Nischentitel begann, hat sich dank stetiger Updates zu einem der besten Alltagssimulatoren entwickelt. Entspannung, ein faires Fortschrittssystem und die Möglichkeit, das Truckerleben sogar im Online-Koop zu erleben, machen den Reiz aus – ob nun Gurken nach München oder Gewürze nach London transportiert werden.Lesetipp: Schon bald landet der ETS 2 auch auf der PS5Ein weiterer Erfolgsfaktor: Mods. Durch die Steam Workshop-Integration lässt sich das Spielerlebnis stark individualisieren. Die Entwickler*innen liefern regelmäßig neue Inhalte – als Nächstes stehen große Busse und Konsolenversionen auf dem Plan. Kein Wunder also, dass der ETS 2 auch in dieser Liste ganz vorne mitfährt.Credit: SCS SoftwareHades von Supergiant Games begeistert selbst Spieler*innen, die sonst mit Roguelites nichts anfangen können. Der Grund: eine fesselnde Story rund um Protagonist Zagreus, großartig geschriebene und vertonte Charaktere, ein Hauch Romantik und jede Menge Stil. Trotz überschaubaren Inhalt im Vergleich zu anderen Genrevertreter überzeugt Hades mit Tempo, Atmosphäre und emotionaler Tiefe – und bleibt dadurch unvergesslich.Kein Wunder also, dass der Titel auch Jahre nach Release auf Steam so beliebt ist. Mit einem bereits spielbaren Sequel in Aussicht könnte Hades bald doppelt in den Top 10 vertreten sein – die Chancen stehen gut.Credit: Supergiant GamesVampire Survivors hat ein eigenes Genre geprägt – ganz ohne Vampire. Stattdessen kämpft man sich durch Horden von Gegnern, sammelt Fähigkeiten, kombiniert sie und erlebt ein buntes Effektfeuerwerk. Das simple, automatische Gameplay macht süchtig, bietet überraschend viel Tiefe und wird regelmäßig durch kostenlose sowie kostenpflichtige Updates erweitert.Lesetipp: Nicht mal der Entwickler weiß, warum Vampire Survivors so erfolgreich istEin weiterer Erfolgsfaktor: das Spiel ist perfekt fürs Steam Deck. Schnell eine oder mehre Runden im Bett? Kein Problem. Vampire Survivors ist pures Dopamin, günstig, zugänglich und deshalb völlig zurecht einer der beliebtesten Titel auf Steam.Credit: poncleLeft 4 Dead 2 ist seit über 15 Jahren einer der besten Koop-Shooter auf Steam. Trotz der Zombie-Spiel-Flut überzeugt der Klassiker mit chaotischer Action, dynamischen Events und einem spannenden Mix aus PvE und PvP, bei dem Spieler*innen sogar in die Rolle der Untoten schlüpfen können. Das Zusammenspiel im Team, wenn die Horden angreifen, sorgt bis heute für Nervenkitzel.Ein Grund für die anhaltende Beliebtheit ist der umfangreiche Mod-Support. Die Community liefert seit Jahren neue Inhalte – von Missionen bis zu Waffen – und hält das Spiel lebendig. Left 4 Dead 2 bleibt damit ein Dauerbrenner, der sich seinen Platz unter den besten Spielen aller Zeiten redlich verdient hat.Credit: ValvePeople Playground ist ein eher unbekannter Titel, aber völlig zurecht unter den besten Steam-Spielen gelistet. Die 2019 erschienene Sandbox erinnert an Garry’s Mod, funktioniert aber als Sidescroller mit viel Physik und makabrem Humor. Ziel ist es, Ragdoll-Figuren auf möglichst kreative Weise zu eliminieren – von simplen Schüssen bis zu komplexen Maschinen, die physikalisch korrekt simuliert werden.Story oder Missionsziele gibt es nicht, dafür grenzenlose Freiheit und jede Menge Mod-Support über den Steam Workshop. Die Kombination aus einfacher Mechanik, morbider Kreativität und stetigem Content-Nachschub macht People Playground zu einem Dauerbrenner für Fans von schwarzem Humor und physikbasiertem Chaos.Credit: Studio Minus / mestiezTerraria wurde 2011 noch als „Minecraft in 2D“ belächelt, hat sich aber längst als eigenständiger Klassiker etabliert. Aus dem vermeintlich simplen Sidescroller wurde über die Jahre ein riesiges Abenteuer mit über 30 Bossen, tausenden Items, dutzenden NPCs und zahllosen Geheimnissen. Die Entwickler*innen kündigten zwar mehrfach ein letztes Update an – liefern aber bis heute weiter ab.Lesetipp: Auch Palworld hat es schon nach Terraria geschafftEin großer Teil des Erfolgs liegt auch am Mod-Support. Dank der aktiven Community gibt es stetig neue Inhalte, die Terraria auf Steam dauerhaft relevant halten. Das Sandbox-Advenure wird noch immer begeistert gespielt – und das völlig zurecht.Credit: Re-LogicPortal 2 gilt als eines der besten Spiele von Valve – sogar noch vor Half-Life 2 oder Counter-Strike. Die Fortsetzung des Puzzle-Hits bietet eine umfangreiche Singleplayer-Kampagne mit cleveren Rätseln, der ikonischen Portal-Gun und jeder Menge humorvoller Dialoge. Zusätzlich wartet ein Koop-Modus, in dem echte Zusammenarbeit gefragt ist, um die Testkammern zu meistern.Das Spiel überzeugt durch perfektes Level-Design und eine charmante Präsentation bis ins kleinste Detail. Dank Steam Workshop lassen sich unzählige neue Level hinzufügen, was Portal 2 auch Jahre später frisch und relevant hält. Ein echtes Meisterwerk – und erst seit kurzem von einem anderen Titel vom Thron geworfen.Credit: ValveStardew Valley hat Portal 2 als bestbewertetes Steam-Spiel abgelöst – und das völlig verdient. Ursprünglich als Reaktion auf enttäuschende Harvest Moon-Titel entwickelt, erschuf Eric „ConcernedApe“ Barone im Alleingang eine der besten Farming-Simulationen überhaupt. Mit klassischem Gameplay, liebevoller Pixelgrafik und einem perfekten Mix aus Landwirtschaft, Dorfalltag und Entdeckungen begeistert das Spiel seit Jahren eine riesige Fan-Base.Lesetipp: Eine neue Kollabo spaltet bei Stardew Valley die FanbaseWas Stardew Valley besonders macht, ist der kontinuierliche, kostenlose Support durch Inhaltsupdates und die enorme Spieltiefe. Neun Jahre nach Release ist die Farming-Sim beliebter denn je – und dürfte ihren Platz an der Spitze so schnell nicht verlieren.Credit: ConcernedApe