Von Hollow Knight bis Ori: Die 5 besten Metroidvanias

Nach fast sieben Jahren steht Hollow Knight: Silksong endlich vor der Tür und serviert Metroidvania-Fans voraussichtlich ein weiteres umfangreiches und fesselndes Abenteuer.

Doch egal, ob ihr die mittlerweile lächerlich kurze Wartezeit noch irgendwie überbrücken wollt oder schon mal nach dem nächsten grandiosen Genre-Vertreter Ausschau haltet: Unsere Liste der besten Metroidvanias ist für beide Zwecke hervorragend geeignet. Dabei haben wir nicht nur die exzellentesten Genre-Vertreter für euch gesammelt, sondern auch auf eine vielfältige Bandbreite an unterschiedlichen Stärken geachtet.

Platz 5: Blasphemous 2

Größte Stärken: Artstyle & Lore

Taucht man tief in die Community von Blasphemous ein, findet man bis heute einige Puristen, die das erste Spiel dem Vorgänger vorziehen. Doch obwohl sich beide denselben Namen teilen, sind sie unterschiedlicher, als man auf den ersten Blick meinen könnte und insgesamt hat Blasphemous 2 knapp die eiserne Nase vorn. Mehr Metroidvania als Soulslike bekommt ihr im Sequel eine größere Waffenvielfalt und eine geschmeidigere Erfahrung geboten.

Lesetipp: Unser Test zum ersten Blasphemous

Trotzdem müsst ihr deshalb nicht auf die vielen Stärken des Erstlings verzichten: Darunter zum Beispiel ein unglaublich ästhetischer Pixel-Artstyle mit viel Liebe zum Detail, der die Hintergründe in beeindruckende Dioramen verwandelt, die wiederum maßgeblich zur Atmosphäre beitragen. Dazu kommt eine vertrackte Lore, die die Geschichte der spanischen Kirche gekonnt mit einer Fantasy-Welt verwebt und sowohl NPCs als auch Bosse zu tragischen Charakteren macht.

Einen ersten Eindruck bekommt ihr hier:

Ganz abseits vom befriedigenden Loop aus herausfordernden Kämpfen und belohnender Erkundung, den wichtigsten Zutaten eines Metroidvanias. Die vielen Widersacher im Reich Custodia warten nur darauf, von euch mit einer von drei Waffen zu ihrem Schöpfer zurückgeschickt zu werden, scheuen sich aber auch nicht davor, euch Kontra zu geben. Wem das düstere Design zusagt, sollte Blasphemous 2 unbedingt mitnehmen.

