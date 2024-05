15 Jahre Devolver Digital – Jubiläums-Showcase angekündigt

Einer der bekanntesten und populärsten Publisher von Indie-Games feiert seinen 15. Geburtstag. In der letzten Woche gab es schon einen umfangreichen Steam-Sale von Devolver-Spielen; demnächst gehen die Feierlichkeiten auf dem Summer Game Fest weiter.

In Rahmen der mehrtägigen Spieleshow in Los Angeles wird die Devolver Direct als Teil der Geburtstagsparty abgehalten. Maskottchen Volvy wird dabei einige Updates zu geplanten Spielen und andere Überraschungen präsentieren.

Devolver hat Geburtstag – Volvy feiert Quinceañera

Für unsere Breitengrade läuft die Devolver Direct leider zu einem unchristlichen Zeitpunkt über den Äther. Startet die Feier in L.A. um fünf Uhr nachmittags Ortszeit, bedeutet das für uns in Deutschland nämlich, dass wir am Samstag, 8. Juni, um 2:00 nachts eine Pyjamaparty daraus machen müssen. Lohnenswert könnte es aber allemal sein, sind doch für dieses Jahr noch spannende Indie-Titel wie die Reality-Show-Sim The Crush House, das putzige Adventure Der Kühne Knappe oder den First-Person-Shoo… äh, Treter Anger Foot angekündigt.

Ob für diese oder für andere Titel – neue Veröffentlichungstermine sollen auf jeden Fall bekannt gegeben werden, wie Devolver Digital in einer Pressemitteilung verrät. Und nachts um zwei habe man ja ohnehin nichts Besseres zu tun, heißt es. „Die Party ist eine feine Gelegenheit, sich mit seinen Liebsten zu versammeln und das Lieblingsmaskottchen der Spielewelt zu feiern – ohne dass dabei irgendetwas Seltsames passiert.“ Okayyy, Devolver – was habt ihr vor?

Die Präsentation soll etwa 20 Minuten dauern. Schon in der Vergangenheit waren die Devolver-Showcases oft sehr humorvoll und selbstironisch, hatten wenig von dem aufgesetzten Dev-Talk-Flair und dem hohen Cringe-Faktor, den entsprechende Veranstaltungen von Branchenführern oft versprühen.

Devolver hat seit einigen Jahren den guten Ruf, außergewöhnliche und hochwertige Spiele von Indie-Entwicklern zu veröffentlichen, so zum Beispiel Cult of the Lamb, Inscryption, Death’s Door oder GRIS. Kürzlich haben sie Pepper Grinder herausgebracht, zu dem wir euch einen würzig-feinen Test präsentieren können.

