Neue Spiele 2024: Alle wichtigen Releases von Juni, Juli und August im Überblick

Games gibt es wie Sand am Meer, und jeden Tag werden neue Spiele auf den PC, die PlayStation, die Xbox oder die Nintendo Switch gespült.

In dieser Flut aus Titeln fällt es schwer, nicht unterzugehen, geschweige denn, einen vernünftigen Überblick zu behalten. Damit euch das trotzdem gelingt, werfen wir euch unsere Release-Liste wie einen Rettungsanker zu und verraten, welche neuen Spiele in den kommenden Monaten angerollt kommen.

Diese Titel erwarten euch im Juni

Ein Sommerloch ist nicht in Sicht: Im Juni bekommt ihr mit Destiny 2: Die finale Form, Victoria 3: Sphere of Influence und Elden Ring: Shadow of Erdtree drei vermutlich sehr umfangreiche DLCs, spannende Indies wie #Blud, Crab God und Rusted Moss sowie Neuveröffentlichungen von beliebten JRPGs wie Monster Hunter Stories und Shin Megami Tensei V geboten.

Destiny 2: Die finale Form (PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 4. Juni

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 4. Juni Killer Klowns from Outer Space: The Game (PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 4. Juni

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 4. Juni Democracy 4 (PC, PS4, XOne, Switch) – 5. Juni

(PC, PS4, XOne, Switch) – 5. Juni Die Schlümpfe: Village Party (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 6. Juni

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 6. Juni Tour de France 2024 (PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 6. Juni

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 6. Juni Dragon is Dead (PC – Early Access) – 7. Juni

(PC – Early Access) – 7. Juni Slime Rancher 2 (PS5 – Early Access) – 11. Juni

(PS5 – Early Access) – 11. Juni Shin Megami Tensei 5: Vengeance (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 14. Juni

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 14. Juni Monster Hunter Stories (PC, PS4, Switch) – 14. Juni

(PC, PS4, Switch) – 14. Juni Monster Hunter Stories 2 (PS4) – 14. Juni

(PS4) – 14. Juni #Blud (PC, PS4, XOne, Switch) – 18. Juni

(PC, PS4, XOne, Switch) – 18. Juni Still Wakes the Deep (PC, PS5, XSX) – 18. Juni

(PC, PS5, XSX) – 18. Juni Mushoku Tensei Jobless Reincarnation: Quest of Memories (PC, PS4, PS5, Switch) – 19. Juni

(PC, PS4, PS5, Switch) – 19. Juni Rusted Moss (PS5, XSX, Switch) – 20. Juni

(PS5, XSX, Switch) – 20. Juni Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 (PSVR2) – 20. Juni

(PSVR2) – 20. Juni Crab God (PC) – 20. Juni

(PC) – 20. Juni Elden Ring: Shadow of the Erdtree (PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 21. Juni

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 21. Juni Victoria 3: Sphere of Influence (PC) – 24. Juni

(PC) – 24. Juni Super Monkey Ball: Banana Rumble (Switch) – 25. Juni

(Switch) – 25. Juni Tchia (Switch) – 27. Juni

(Switch) – 27. Juni Luigis Mansion 2 HD (Switch) – 27. Juni

(Switch) – 27. Juni Wanderer: The Fragments of Fate (Meta Quest, PSVR2) – 27. Juni

(Meta Quest, PSVR2) – 27. Juni Spy x Anya: Operation Memories (PC, PS4, PS5, Switch) – 28. Juni

(PC, PS4, PS5, Switch) – 28. Juni Neverdark (PC) – 28. Juni

(PC) – 28. Juni Times & Galaxy (PC, PS5, XSX, Switch) – Juni

Frische Releases im Juli

Im Juli wird es bei den neuen Spielen dann aber doch ein bisschen ruhiger. Final Fantasy 14-Fans können mit Dawntrail endlich weitere unzählige Stunden in ihrem liebsten MMORPG verbringen, eiskalte Taktiker*innen durchstehen die Sommerhitze dank Frostpunk 2. Mit Dungeons of Hinterberg und SchiM erscheinen zwei vielversprechende Indies und die Nintendo Switch bekommt dank One Piece Odyssey und Ace Combat 7 neues altes Spielefutter.

Cozynauts (PC) – 1. Juli

(PC) – 1. Juli Final Fantasy 14: Dawntrail (PC, PS4, PS5, XSX) – 2. Juli

(PC, PS4, PS5, XSX) – 2. Juli The Legend of Heroes: Trails through Daybreak (PC, PS4, PS5, Switch) – 5. Juli

(PC, PS4, PS5, Switch) – 5. Juli Bleak Faith: Forsaken (PS5, XSX) – 5. Juli

(PS5, XSX) – 5. Juli Ace Combat 7: Skies Unknown (Switch) – 11. Juli

(Switch) – 11. Juli Darkest Dungeon 2 (PS4, PS5) – 15. Juli

(PS4, PS5) – 15. Juli Cataclismo (PC) – 16. Juli

(PC) – 16. Juli Bioframe Outpost (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 16. Juli

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 16. Juli Dungeons of Hinterberg (PC, XSX) – 18. Juli

(PC, XSX) – 18. Juli SCHiM (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 18. Juli

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 18. Juli Exophobia (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 23. Juli

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 23. Juli Frostpunk 2 (PC) – 25. Juli

(PC) – 25. Juli Kingdom Rush 5: Alliance TD (PC) – 25. Juli

(PC) – 25. Juli Omega 6: The Triangle Stars (Switch) – 25. Juli

(Switch) – 25. Juli One Piece Odyssey (Switch) – 26. Juli

(Switch) – 26. Juli Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Switch) – Juli

Sommer und Spielspaß im August

Wenn die Sonne am höchsten steht und der Schweiß nervig wird, dann lohnen sich Ventilator und ein entspannendes Spiel. Im August geht das unter anderem mit Titeln wie World of Goo 2, Black Myth Wukong oder einem Abenteuer im Sternenkrieg. Alternativ stürzt ihr euch auf die gamescom, die natürlich wieder in Köln stattfindet.

World of Goo 2 (PC, Switch) – 2. August 2024

(PC, Switch) – 2. August 2024 Cat Quest 3 (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 8. August 2024

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 8. August 2024 Train Vally World (PC) – 8. August 2024

(PC) – 8. August 2024 SteamWorld Heist 2 (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 8. August 2024

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 8. August 2024 Grapple Dogs: Cosmic Canines (PC, XSX, Switch) – 15. August 2024

(PC, XSX, Switch) – 15. August 2024 Dustborn (PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 20. August 2024

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX) – 20. August 2024 Black Myth: WuKong (PC, PS5, XSX) – 20. August 2024

(PC, PS5, XSX) – 20. August 2024 Tales from Toyotoki: Arrival of the Witch (PS5, Switch) – 22. August 2024

(PS5, Switch) – 22. August 2024 Core Keeper (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 27. August 2024

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 27. August 2024 Gundam Breaker 4 (PC, PS4, PS5, Switch) – 29. August 2024

(PC, PS4, PS5, Switch) – 29. August 2024 Shadow of the Ninja Reborn (PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 29. August 2024

(PC, PS4, PS5, XSX, Switch) – 29. August 2024 WitchSpring R (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 29. August 2024

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 29. August 2024 Monster Jam Showdown (PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 29. August 2024

(PC, PS4, PS5, XOne, XSX, Switch) – 29. August 2024 Star Wars Outlaws (PC, PS5, XSX) – 30. August 2024

Weil neue Spiele in der Regel noch am teuersten sind, lohnt sich oft ein Blick auf ältere Titel, die ihr aus Zeitgründen einfach noch nicht unterbekommen habt. Schaut also gerne bei unseren Top 10-Listen vorbei, die euch Games für den PC, für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und die Nintendo Switch ans Herz legen.