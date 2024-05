Amazon-Knaller! Gaming-Zubehör bis zu 50% reduziert

Braucht ihr mal wieder ein neues Gaming-Setup? Ist eure Tastatur abgenutzt, klickt eure Maus nicht mehr gut oder ist euer Headset ausgeleiert? Dann wird es vielleicht Zeit, dass ihr euch nach ein bisschen frischem Gaming-Zubehör umschaut. Amazon hat da mal wieder ein paar nette Angebote für euch.

Es lockt der Versandgigant immer mal wieder mit satten Angeboten von teils renommierten Herstellern, die den Preis um bis zu 50 Prozent drücken. Für viele die optimale Gelegenheit, die alte Hardware auszumisten und für neuen Wind im Zockerbereich zu sorgen.

Amazon haut die Hardware raus wie Lidl den Joghurt kurz vorm MHD

Wie wäre es zum Beispiel mit einem neuen Headset? Das Razer Kraken V3 X USB ist nur 285 Gramm schwer und eignet sich damit für lange Spielsessions, in denen der Aufsatz auf eurem Kopf so gut wie nicht ins Gewicht fällt. Der klare Sound sorgt für wummernde Bässe und optimal abgestimmte Höhen – bei Amazon gibt es das Headset jetzt für 49,99 Euro. Das Razer HyperClear Kardioiden-Mikrofon erfasst die Stimme klarer und unterdrückt Störgeräusche von hinten und den Seiten. Dank des biegsamen Designs lässt es sich optimal ausrichten. Die Memory-Schaumstoff-Ohrpolster bestehen aus atmungsaktivem Stoff und sorgen für langanhaltenden Komfort.

Pfeilschnell klickend und blitzartige Reaktionen unterstützend verhilft euch die Gaming-Maus M65 RGB Ultra von Corsair zum Erfolg. Das modern designte Gehäuse ist aus langlebigem Aluminium gefertigt. Der optische Sensor erfasst dank 26.000 dpi präzise jede Bewegung bei bis zu 50 G Beschleunigung. Klicks werden bis zu achtmal schneller übertragen als bei herkömmlichen Gaming-Mäusen. Mit den mitgelieferten Gewichtsstücken könnt ihr nicht nur das Gewicht zwischen 97 und 115 Gramm variieren, sondern auch den Schwerpunkt.

Und wenn ihr ein bisschen Farbe in euer Setup bringen wollt, gibt es nichts Wirkungsvolleres als eine RGB-Tastatur, die in allen Farben leuchtet und einen echten Blickfang garantiert. Die Gaming-Tastatur von Tecurs kann kabelgebunden oder per Bluetooth genutzt werden und ist mit Notebooks wie PCs und Apple-Geräten kompatibel. 15 verschiedene Belichtungsmodi und sieben einfarbige Beleuchtungen lassen kaum einen Wunsch offen. Durch Einsparung von Nummernkarree und Funktionstasten ist die Tastatur kompakt und lässt viel Platz auf dem Schreibtisch.

Der ein oder andere Zocker kann bei diesen oder ähnlichen Angeboten, die der Versandriese Amazon immer wieder raushaut, sicher nicht widerstehen. Wenn für euch diesmal nichts dabei war, dann vielleicht bei kommenden Angeboten. Wir halten auch zukünftig immer schön die Augen nach Knaller-Angeboten offen.

