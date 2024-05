Wer sich bei seiner Spieleauswahl bevorzugt in Triple-A-Gefilden bewegt, der sitzt derzeit zumindest ein bisschen auf dem Trockenen. Bei Amazon habt ihr nun die Gelegenheit, einige kostspielige Produktionen für kleines Geld nachzuholen.

Der letzte PlayStation 5-Blockbuster ist mit Stellar Blade immerhin schon wieder drei Wochen her und Hellblade 2 landet ausschließlich auf konkurrierenden Plattformen. Der Versandgigant bietet mit bis zu 56 Prozent reduzierten PS5-Spielen nun also die Chance, ein paar günstige Titel aus der jüngsten Zeit nachzuholen – und dabei bares Geld zu sparen.

Um satte 50 Prozent reduziert: Amazon verschleudert für kurze Zeit ausgesuchte PS5-Spiele Mehrere PlayStation 5-Spiele nur für kurze Zeit zu Schleuderpreisen sichern

Von Assassin’s Creed bis Tiny Tina: Starker Spiele-Sale für PS5-Nutzer bei Amazon

Wer sich beispielsweise nochmal die Assassinen-Kutte überstreifen will, bevor es im November mit dem frisch angekündigten Shadows nach Japan geht, bekommt bei Amazon nun den jüngsten Teil vergünstigt: Mirage ist in normalen Version bereits ausverkauft, die Deluxe Edition lockt aber noch zu einem rabattierten Ausflug nach Bagdad. Lasst ihr es lieber aus der Ferne mit Magiegeschossen krachen, könnte Immortals of Aveum eher euer Geschmack sein:





Auch Sport-Fans kommen mit EA F1 23 und Madden NFL 24 auf ihre Kosten, auch wenn die Rabatte vor dem Wochenende noch ein bisschen stärker waren. Dafür hat sich mit Tiny Tina’s Wonderlands mittlerweile das Borderlands-Spin-Off mit Dungeons & Dragons-Einschlag dazugesellt, das in unserem damaligen Test durchaus zu unterhalten wusste.

