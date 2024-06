Ideal für PC-Gaming: Curved-Gaming-Monitor bei Amazon dank 13 Prozent Rabatt für keine 130 Euro verfügbar

Curved Gaming Monitore sollen das Sichtfeld der Benutzerin und des Benutzers besser abdecken und so ein immersiveres Spielerlebnis schaffen. Zudem kann die Krümmung des Bildschirms dazu beitragen, die Belastung der Augen bei längeren Spielsitzungen zu verringern.

Ein solcher Monitor muss noch nicht einmal besonders teuer sein. So ist der Koorui 24E6C bei Amazon dank eines Rabatts in Höhe von 13 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung für nur 129,99 Euro erhältlich.

Amazon: Das hat der Koorui 24E6C zu bieten

Der Koorui 24E6C verfügt über eine Krümmung von 1800R, mit der er ein realistisches Seherlebnis ermöglichen will, das euch tief in die Spiele eintauchen lässt. Die Auflösung beträgt 1920×1080 Pixel – also Full HD. Die DCI-P3-Abdeckung soll bei 90 Prozent und die SRGB-Abdeckung bei 100 Prozent liegen.

ANZEIGE: Koorui 24E6C Curved Gaming-Monitor für 129,99 bei Amazon kaufen

Ersparnis: 13 Prozent

Mit einer maximalen Bildwiederholrate von 165 Hz, einer Reaktionszeit von 4 ms und Freesync Adaptive-Sync wirbt der Monitor mit einem flüssigen und ruckelfreien Spielerlebnis. Die FPS/RTS-Modi sollen die Darstellung bei schnellen Spielen verbessern und das Eintauchen in strategische Szenarien ermöglichen.

Der 24E6C bietet zwei HDMI 1.4-Anschlüsse sowie einen Display Port 1.2. Über HDMI sollen 144 Hz bei 1080P möglich sein. Über den DisplayPort wird eine maximale Bildwiederholrate von 165 Hz angepeilt. Ein zusätzlicher Audioausgang ermöglicht den Anschluss externer Soundsysteme.

Wer sich den Koorui 24E6C sichern möchte, findet ihn derzeit bei Amazon im Angebot. Der Versandhändler bietet ihn mit einem Rabatt in Höhe von 13 Prozent auf die unverbindliche Preisempfehlung an. Der Monitor schlägt somit nur noch mit 129,99 Euro anstatt mit 189,99 Euro zu Buche. Ebenfalls gerade stark vergünstigt bei Amazon: Die PlayStation 5 Slim für über 100 Euro weniger.

