Amazon Prime Gaming: Diese „Gratis“-Spiele gibt es im Juni 2024

Ein neuer Monat klopft an der Tür, das bedeutet für Kund*innen von Abodiensten vor allem eines: Es gibt neue Inhalte. Bei Amazon Prime Gaming könnt ihr euch deshalb im Juni über gleich sieben „Gratis“-Spiele freuen, darunter ein Klassiker und ein ungewöhnliches Western-Erlebnis.

Wie immer gibt es aber zwei Dinge bei Amazons Abo-Service zu beachten: Zum einen müsst ihr den kostenpflichtigen Service natürlich abonniert haben. Zum anderen werden nicht alle angebotenen Spiele direkt zum Monatsanfang freigeschaltet, sondern in der Regel über die Wochen verteilt. Aber wir wollen euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen.

Amazon Prime Gaming: Im Juni erwarten euch diese sieben „Gratis“-Spiele

Bis zum 6. Juni müsst ihr übrigens warten, erst dann landet die erste Fuhre der Neuzugänge auf der Prime Gaming Seite von Amazon. Insgesamt könnt ihr euch auf sieben „Gratis“-Spiele einstellen, von denen zumindest zwei relativ bekannt sind:

Star Wars: Battlefront 2 Classic – Ab 6. Juni via GOG Code

– Ab 6. Juni via GOG Code Weird West Definitive Edition – Ab 6. Juni via Epic Games Store Code

– Ab 6. Juni via Epic Games Store Code Genesis Noir – Ab 6. Juni via Amazon Games App

– Ab 6. Juni via Amazon Games App Everdream Valley – Ab 13. Juni via Amazon Games App

– Ab 13. Juni via Amazon Games App Mythforce – Ab 13. Juni via Epic Games Store Code

– Ab 13. Juni via Epic Games Store Code Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread – Ab 13. Juni via GOG Code

– Ab 13. Juni via GOG Code Projection: First Light – Ab 13. Juni via Amazon Games App

Insbesondere die beiden erstgenannten Titel dürften den einen oder anderen garantiert erfreuen. Mit Star Wars: Battlefront 2 bekommt ihr das Originalspiel von den Pandemic Studios, und nicht etwa die Neuauflage, die EA und Dice veröffentlicht haben. Somit erwartet euch zwar längst keine taufrische Grafik, dafür aber ein inhaltlich starkes Paket aus Single- und Multiplayer, bei dem ihr im Grunde einen Großteil der damaligen Sternenkriegs-Gefechte nachspielen könnt.

Weird West ist wiederum eine Empfehlung für all diejenigen, die auf Immersive Sim-Spiele der Marke Dishonored oder System Shock stehen. Entwickelt wurde der Mix aus Western und düsterer Fantasy unter anderem von Raphael Colantonio, dem früheren Arkane-Entwickler, der auch an Prey beteiligt gewesen ist. Diese Einflüsse spürt man in Weird West, auch wenn die Perspektive dieses Mal eine gänzlich andere ist.

Noch mehr Spiele mit Amazon Luna

Neben dem üblichen Angebot von „Gratis“-Spielen, die ihr auch nach dem Ende eures Abos weiterhin behalten dürft, erweitert Amazon im Juni ein weiteres Mal seinen Streaming-Service Luna. Im Juni 2024 könnt ihr ohne zusätzliche Kosten die folgenden Titel spielen:

Metro Exodus

Bee Simulator

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition

Außerdem könnt ihr weiterhin auf Fortnite mitsamt Lego Fortnite, Rocket Racing und Fortnite Festival sowie Trackmania zugreifen. Allerdings gibt es Amazon Luna bisher nur für Spieler*innen in Deutschland, Großbritannien, USA, Kanada, Frankreich, Italien und Spanien. Der Service soll aber Stück für Stück weiter ausgebaut werden.

Ob diesen Monat bei Amazon Prime Gaming etwas für euch dabei ist, müsst ihr selbst entscheiden. Alternativ könnt ihr auch einen Blick auf die neuen „Gratis“-Spiele bei PS Plus werfen, die ebenfalls bereits bekannt sind.

Quelle: Amazon Pressemitteilung