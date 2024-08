Amazon Prime Gaming: Baldur’s Gate und Deus Ex – das sind die „Gratis“-Spiele im August 2024

Auch wenn der Prime Day hinter uns liegt und ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht bei den Angeboten fündig geworden sind, dürfen sich aktive Abonnent*innen von Amazon Prime nun über neues Gaming-Futter freuen.

Und trotz der sommerlichen Hitze blüht der August förmlich auf: Satte 20 Spiele stellt man euch auf die ein oder andere Art und ohne Zusatzkosten zur Verfügung. Mal bei GOG, mal im Epic Games Store, mal über die Amazon Games App – aber natürlich immer am PC bekommt ihr die neuen „Gratis“-Spiele im Rahmen von Amazon Prime Gaming nun aufgetischt.

Amazon Prime Gaming: Auf diese 20 Spiele könnt ihr euch im August freuen

Wer angesichts der Anzahl bereits befürchtet, hier nur Massenware vorgesetzt zu bekommen, der irrt: Bei den August-Titeln von Amazon Prime Gaming haben sich einige echte Schätze versteckt. Von Blockbustern wie Deus Ex: Mankind Divided und Baldur’s Gate 2 bis hin zu Indie-Perlen wie SteamWorld Heist, Loop Hero und Trek to Yomi könnt ihr diesen Monat viele spannende Spiele nachholen. Im Folgenden findet ihr eine komplette Liste samt Einlöseplattform und Verfügbarkeitsdatum:

SteamWorld Heist – Jetzt verfügbar via GOG Code

– Jetzt verfügbar via GOG Code Deus Ex: Mankind Divided – Jetzt verfügbar via GOG Code

– Jetzt verfügbar via GOG Code Tomb Raider: The Angel of Darkness – Jetzt verfügbar via GOG Code

– Jetzt verfügbar via GOG Code Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles – Jetzt verfügbar via GOG Code

– Jetzt verfügbar via GOG Code Gravity Circuit – Ab 8. August via Amazon Games App

– Ab 8. August via Amazon Games App South of the Circle – Ab 8. August via GOG Code

– Ab 8. August via GOG Code Loop Hero – Ab 8. August via Epic Games Store

– Ab 8. August via Epic Games Store Trek to Yomi – Ab 8. August via Epic Games Store

– Ab 8. August via Epic Games Store Kraken Academy!! – Ab 8. August via Amazon Games App

– Ab 8. August via Amazon Games App Baldur’s Gate II: Enhanced Edition – Ab 15. August via Amazon Games App

– Ab 15. August via Amazon Games App Beholder 3 – Ab 15. August via Amazon Games App

– Ab 15. August via Amazon Games App Hard West 2 – Ab 15. August via GOG Code

– Ab 15. August via GOG Code En Garde! – Ab 15. August via GOG Code

– Ab 15. August via GOG Code Stray Gods: The Roleplaying Musical – Ab 15. August via GOG Code

– Ab 15. August via GOG Code Grime: Definitive Edition – Ab 22. August via Amazon Games App

– Ab 22. August via Amazon Games App KeyWe – Ab 22. August via Epic Games Store

– Ab 22. August via Epic Games Store Figment 2: Creed Valley – Ab 22. August via Amazon Games App

– Ab 22. August via Amazon Games App Spells & Secrets – Ab 22. August via GOG Code

– Ab 22. August via GOG Code Young Souls – Ab 22. August via Amazon Games App

– Ab 22. August via Amazon Games App Arcade Paradise – Ab 29. August via GOG Code

– Ab 29. August via GOG Code INDUSTRIA – Ab 29. August via GOG Code

– Ab 29. August via GOG Code The Collage Atlas – Ab 29. August via Amazon Games App

Einige eher unbekannte Titel in der August-Auswahl von Amazon Prime Gaming, die ihr euch definitiv genauer anschauen solltet: Die Parier-Parade En Garde!, das Soulslike-Metroidvania Grime sowie Stray Gods: The Roleplaying Musical, mit dem Kollege Sören im Juli seine Abendstunden verbracht hat. Vielleicht nutzt ihr die Neuzugänge ja, um mal ein paar unter dem Radar gelaufene Spiele auszuprobieren.

Zusätzlicher Spaß mit Amazon Luna

Auch Amazons Streaming-Service Luna wird im August um einige nennenswerte Titel erweitert, die wir euch im Folgenden auflisten. Schon auf den ersten Blick lassen sich auch hier ein paar klare Highlights rausfiltern: Batman Arkham Knight beispielsweise, das wuselige Wobbledogs oder die Adrenalinspritze Ultrakill. Wer den digitalen Download scheut, aber eine stabile Internetleitung hat, darf ohne zusätzliche Kosten diese Spiele streamen:

Batman Arkham Knight

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game

Wobbledogs

Horizon Chase Turbo

ULTRAKILL

Monster Truck Championship

KUNAI

Young Souls

Wonder Boy: The Dragon’s Trap

Falls ihr Amazon Prime Gaming fernbleiben wollt, den Versandriesen ganz allgemein nicht mögt oder lieber an der Konsole unterwegs seid, lohnt eventuell ein Blick auf die gestern frisch enthüllten PlayStation Plus-Spiele. Das sind zwar nur drei an der Zahl, mit LEGO-Abenteuern in einer fernen Galaxie, einem Metroidvania mit den Stands aus Jojo’s Bizarre Adventure oder einem neuen Horrortrip rund um wildgewordene Animatronics ist aber sicher für viele was dabei.

Quelle: Pressemitteilung