Arma 4: Offizieller Releasezeitraum bekannt gegeben – Weckt gemischte Gefühle

Fans der beliebten Militär-Simulationsreihe Arma haben lange auf diesen geschichtsträchtigen Moment gewartet: Endlich hat Bohemia Interactive einen eindeutigen Hinweis darauf gegeben, wann mit Teil 4 zu rechnen ist.

Die Community sieht darin allerdings nicht unbedingt einen Grund, überbordender Freude zu verfallen: Immerhin gibt es bis zum Jahr 2027 noch eine saftige Wartezeit abzusitzen.

Noch drei Kalender landen mindestens im Müll, bevor Arma 4 erscheint

Statt die Jahreszahl von den Dächern zu schreien und überall ins Internet zu kleistern, hat man sich dazu entschieden, die angedachte Veröffentlichung von Arma 4 am Ende eines Live-Konzerts aufblitzen zu lassen. Mit dem Event vom 16. Oktober hat Bohemia Interactive sein 25stes Jubiläum mit Musik aus eigenen Franchises gebührlich gefeiert. Die extrem kurze Einblendung zum krönenden Abschluss erreichte zwar zuerst den überschaubaren Rahmen der Zuschauer*innen vor Ort und im Livestream, es dauerte jedoch nicht lange, bis die Meldung sich verbreitete.

Hier die Veranstaltung zum Nachschauen, die Ankündigung findet ihr bei 1:47:30:

Bei dem Gedanken daran, noch drei Jahre auf den Nachfolger von Arma 3 warten zu müssen, geht ein Seufzer durch die Masse der Spieler*innen. 2013 schlug der letzte Titel in der Hauptreihe auf, seit dem gab es lediglich das zwischen geschobene Arma Reforger, welches der Sehnsucht nach einem vierten Teil eher als Trostpflaster dienen konnte. Sage und schreibe 14 Jahre lang ohne eine direkte Fortsetzung auszukommen, empfinden viele Fans daher als wahnsinnige Geduldsprobe.

Frustration wird in der Community wie üblich mit Memes verarbeitet:

Auch wenn die Thronfolge im Arma-Universum erstmal noch Theorie bleibt, weiß die loyale Fanbase sich sicherlich weiterhin mit Mods und Co. zu beschäftigen. Und sollte das mal langweilig werden, kommen glücklicherweise noch eine Menge anderer neuer Spiele in der Zwischenzeit raus. Davon könnt ihr während des Steam Next Fest übrigens eine Menge Games kostenlos anspielen.

Quelle: YouTube / Bohemia Interactive, reddit / Excellent_Badger_636