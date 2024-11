Assassin’s Creed Mirage endlich in 4K und 60 FPS – dank PS5 Pro

Flüssig und in bestmöglicher Optik durch die Straßen Bagdads sprinten und klettern? Das ist ab sofort kein Problem mehr: Ein neues Update für Assassin’s Creed Mirage macht das Abenteuer fit für die PS5 Pro.

Die jüngst veröffentlichte neue Konsole von Sony bietet bekanntlich ein gutes Stück mehr Leistung, aber nicht alle Spiele nutzen dieses Potenzial sofort. Stattdessen ist erst ein Patch notwendig, den Ubisoft nun im Falle des 2023 veröffentlichten Assassin’s Creed-Serienteils für alle Interessierten zur Verfügung stellt.

Assassin’s Creed Mirage: Bis zu 4K und 60 FPS jetzt möglich

Das Update könnt ihr bereits downloaden, sofern ihr über eine PS5 Pro und natürlich Assassin’s Creed Mirage verfügt. Ist das der Fall, dürft ihr euch über ein paar entscheidende Verbesserungen freuen.

So könnt ihr jetzt dank PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) das Bagdad des 9. Jahrhunderts in 4K und 60 Bildern pro Sekunde genießen. Ubisoft verspricht dafür ebenso mehr „originalgetreue Details“. Darüber hinaus ist der Qualitätsmodus fortan die Standardeinstellung mit 60 FPS, während er auf der herkömmlichen PS5 lediglich die Hälfte bot.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1854569510272905389

Zu guter Letzt soll das PS5 Pro-Update auch generell die Grafik verbessert haben. Die Rede ist unter anderem von höher aufgelösten Texturen und besseren Schatten und Reflexionen, wie die Entwickler*innen in einem Blogeintrag schreiben. Auf Twitter seht ihr die Änderungen in einem kurzen Video festgehalten.

Auch Shadows wird die PS5 Pro unterstützen

Falls ihr Assassin’s Creed Mirage bereits durchgespielt habt und euch das Upgrade keinen zweiten Durchlauf wert ist, müsst ihr nicht den Kopf in den Sand stecken. Auch zukünftige Spiele von Ubisoft werden die PS5 Pro unterstützen, wie das Unternehmen bereits klargestellt hat.

Aus diesem Grund wird auch Assassin’s Creed Shadows auf der PS5 Pro ein paar optische Verbesserungen bieten. Unklar ist allerdings noch, wie umfangreiche diese sein werden. Diesbezüglich müssen wir uns auch noch etwas gedulden.

Immerhin erscheint der feudale Japan-Ausflug des Franchise nicht mehr in diesem Jahr. Stattdessen wird uns Assassin’s Creed Shadows erst am Valentinstag 2025 beehren. Zuletzt hat sich Ubisoft in Form des Chefentwicklers außerdem dem ständigen Hass im Internet entgegengestellt.

Quelle: Ubisoft, Twitter / @assassinscreed