Assassin’s Creed: Neues Kapitel offiziell angekündigt – schon im März

Ubisofts Erfolgsgeschichte Assassin’s Creed ist längst nicht mehr auf den Bereich Videospiel beschränkt. Kinofilme, Mangas, ganze Romane oder Comics reichern den fantastischen Meuchelmörder*innen-Kosmos längst an.

Apropos Comics: Dazu wurde jetzt sozusagen das neueste Kapitel angerissen. Denn zu Assassin’s Creed Mirage wurde nun ein neuer Comic angekündigt, der bereits im März dieses Jahres erscheinen soll. Das Ganze hört auf den klangvollen Untertitel „A Soar of Eagles“, zu Deutsch etwa „Adlerschwarm“. Dabei ist diese Veröffentlichung erst der Anfang von etwas Größerem.

Was ist Assassin’s Creed: Mirage – A Soar of Eagles?

Auf die erste Ausgabe von Assassin’s Creed: Mirage – A Soar of Eagles sollen nämlich zwei weiter Comics folgen. Es handelt sich also einerseits um den Auftakt zu sowas wie einer Trilogie. Andererseits dürft ihr euch mit dem Dreiteiler darauf gefasst machen, die Vorgeschichte zu Computerspiel Mirage zu erleben. „Jahre vor den Ereignissen von Assassin’s Creed Mirage, muss der junge Fuladh in seine Heimat zurückkehren, um politische Unruhen zu untersuchen.“, heißt es in der Inhaltsangabe.

Display content from Instagram An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und weiter: „Diese könnten auf eine geheime Hochburg des Ordens der Alten hinweisen. Um herauszufinden, was hinter dem Chaos und der Gewalt in Adulis steckt, müssen sich Fuladh und Roshan einer viel unmittelbar bevorstehenden Gefahr stellen.“ Liest sich dramatisch – und bleibt es hoffentlich auch, wenn A Soar of Eagles am 12. März 2025 in die (virtuellen) Händlerregale flattert. Teil zwei soll dann am 16. April, respektive Teil drei am 21. Mai nachfolgen. Comic-Begeisterte aus deutschen Landen können beispielsweise bei Comic King oder Amazon vorbestellen.

Ob und wann eine Übersetzung ins Deutsche erscheint, ist noch nicht bekannt. Aufgrund der enormen Popularität von Assassin’s Creed, wäre es schwer verwunderlich, sollte eine deutsche Version nicht nachfolgen. Die Comics werden übrigens beim auf amerikanischen Fachverlag Dark Horse herausgebracht. Assassin’s Creed-Abenteuer, zusammengestöpselt bei den kultigen Comic-Experten, sind nebenbei bemerkt keine Neuheit. Die Prequel-Comics Song of Glory und Forgotten Myths zu Assassin’s Creed: Valhalla haben in den Jahren zwischen 2000 und 2022 ebenfalls ein Zuhause bei Dark Horse gefunden.

Wer zeichnet und schreibt bei A Soar of Eagles?

Einer, der sich dann für A Soar of Eagles hauptverantwortlich zeigt, ist am Rande bemerkt Michael Avon Oeming. Der ist in der Comic-Branche kein Unbekannter; sowas wie die Comic-Serie Judge Dredd gehört zu seinem Portfolio. Apropos große Spielwelten gepresst in bunte Heftchen: Auch die Vorgeschichte zum Netflix-Erfolg Cyberpunk Edgerunners hat’s in Comic-Panels geschafft.

Quellen: Instagram / @comiccrusaders, @oeming, Bluesky / @darkhorse.com, Comic King, Amazon.de