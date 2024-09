Assassin’s Creed Shadows Map: So groß ist die Spielwelt laut Ubisoft wirklich

In den letzten Jahren machte die Assassin’s Creed-Reihe vor allem mit gigantischen offenen Welten von sich Reden. Auch im kommenden Assassin’s Creed Shadows wird es wieder groß, aber Ubisoft möchte dieses Mal nicht völlig übertreiben.

Falls ihr befürchtet habt, dass das feudale Japan noch größer als die Welten von Valhalla oder Odyssey wird, können wir euch also beruhigen. Stattdessen wird es ein bisschen kleiner, auch wenn ihr trotzdem noch jede Menge Freiraum haben werdet, um auf Erkundungstour zu gehen. Denn natürlich wird Assassin’s Creed Shadows trotz allem kein kleines Spiel.

Assassin’s Creed Shadows: So groß ist die Spielwelt

Offizielle Zahlen zur Größe von Assassin’s Creed Shadows gibt es bislang nicht. In einem kürzlich erfolgten Interview des Magazins Play (via gamesradar) mit Art Director Thierry Dansereau verrät dieser aber, dass man sich für das japanische Abenteuer am ägyptischen Ausflug orientierte.

Gemäß Danserau liegt Shadows mit seiner Landmasse zwischen der von Valhalla und Mirage, sprich es geht in Richtung Origins. Der 2017 veröffentliche Ableger war der erste Teil der Neuausrichtung und bot etwa 80 km² Fläche.

Nur zum Vergleich: Valhalla kommt auf rund 120 km², während Odyssey mit allen Wasserflächen sogar 256 km² umfasst. Shadows ist also ein ganzes Stück kleiner, wird euch aber vermutlich trotzdem etliche Stunden in den Bann ziehen wollen. Ist ja schließlich immer noch ein AAA-Ubisoft-Spiel.

Nicht das komplette Japan

Der Grund, warum Assassin’s Creed Shadows etwas kleiner ausfällt, ist übrigens ganz simpel: Das Team hat sich nicht vorgenommen, die komplette Landfläche Japans abzubilden. Stattdessen findet fast alles in der Region Honshu statt, in der vor allem Oda Nobunaga sein Unwesen trieb.

Ob und inwiefern der kommende Ausflug mit Naoe und Yasuke von der etwas kleineren Spielwelt profitiert, wird sich in naher Zukunft zeigen. Erscheinen wird Assassin’s Creed Shadows am 15. November 2024 für PC, Mac, PS5 und Xbox Series X|S. Noch mehr Infos zum Meuchelmord-Abenteuer findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel.

Quelle: Play Magazine (via gamesradar)