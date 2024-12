Assassin’s Creed Shadows bringt spannendes Story-Feature – „genau das, was sich Fans gewünscht haben“

Mit Assassin’s Creed Origins änderte Ubisoft die Ausrichtung seiner erfolgreichsten Marke: Aus dem relativ linearen Action-Adventure wurde ein gewaltiges Rollenspiel samt Dialogbäumen und Entscheidungen. Das fand längst nicht jede*r so gut.

Deshalb rudert Ubisoft mit Assassin’s Creed Shadows ein wenig zurück: Der Kritikpunkt wird optional aus der Welt geschafft. Ein neues Feature, simpel Kanon-Modus genannt, soll Spieler*innen dabei helfen, die Geschichte so zu genießen, wie sie vom Studio gedacht ist.

Assassin’s Creed Shadows: Was genau ist der Kanon-Modus?

Die neue Funktion, die es erstmal mit Assassin’s Creed Shadows gibt, hat Creative Director Jonathan Dumont in einer Fragerunde auf Reddit angekündigt. Der neue Modus ist für all die Fans gedacht, die mit verzweigten Dialogen und Entscheidungen in der Regel nichts anfangen können. Sie bekommen dadurch die Möglichkeit, Assassin’s Creed ein wenig wie früher zu genießen.

Aber was genau macht denn jetzt dieser Kanon-Modus? Im Grunde werden die Entscheidungen automatisch vom Spiel übernommen. Ihr habt also keinen Einfluss darauf, ob und wen die beiden Protagonist*innen für ihre Gruppe rekrutieren, welche Romanze sie eingehen und so weiter.

„Bei der Rekrutierung von Verbündeten und der Liebesbeziehung zu einigen der Charaktere kommt die Entscheidungsfreiheit stärker zum Tragen. Da die Fangemeinde über die verzweigten Dialoge geteilter Meinung ist, haben wir eine Option namens Kanon-Modus eingebaut, die es euch erlaubt, das Spiel mit bereits getroffenen Entscheidungen zu spielen, um euch eine entscheidungsfreie Erfahrung zu ermöglichen“, so Jonathan im Wortlaut.

Freude bei Fans über optionales Feature

Wichtig ist, dass es sich dabei um einen optionalen Modus für Assassin’s Creed Shadows handelt. Wer gerne selbst Entscheidungen trifft, kann dies auch zukünftig weiterhin so handhaben. Der Kanon-Modus richtet sich explizit an Spieler*innen, die lieber eine komplett vorgefertigte Geschichte erleben.

In der Fragerunde kommt die Ankündigung deshalb bislang sehr gut an. Während manche die Entscheidungen lieben, zeigen sie sich aber auch darüber erfreut, dass es eine Alternative gibt. Andere wiederum sind sogar richtig begeistert: „Das ist fantastisch zu hören! Ein Kanon-Modus ist genau das, was sich Fans wie ich schon seit langem gewünscht haben“, heißt es etwa von LordMaeglin. Andere stimmen dem zu, dass die Idee grundsätzlich gar nicht übel ist.

Trailer zu Assassin’s Creed Shadows anschauen:

Natürlich kommt es am Ende auch ganz darauf an, wie der Kanon-Modus implementiert ist und welche Entscheidungen überhaupt eine Rolle spielen. Grundsätzlich sollen diese aber deutlich weniger ausufernd sein, als es noch bei Assassin’s Creed Odyssey der Fall war.

Bis wir uns selbst von den Dialogen und dem Kanon-Modus überzeugen können, vergeht noch ein wenig Zeit: Am 14. Februar 2025 soll Assassin’s Creed Shadows für PC, PS5 und Xbox Series X|S erscheinen.

