Assassin’s Creed Shadows: So ändert sich jetzt eine der wichtigsten Spielmechaniken

Schnell: Nennt drei Spielmechaniken, die Assassin’s Creed ausmachen! Türme hochklettern, in einen zufällig perfekt platzierten Heuhaufen springen und natürlich schleichen. Letzteres überarbeitet Ubisoft für Assassin’s Creed Shadows, wie das Unternehmen nun bekanntgibt.

Dass so etwas passiert, haben in der Vergangenheit schon einige Fans vermutet. Schließlich sollen sich Naoe und Yasuke, die beiden Hauptcharaktere, auch von ihren Vorgängern unterscheiden. Nun wissen wir auch wie, denn in Sachen Stealth ist vor allem die Kunoichi zuständig – und manch eine Änderung ist gewiss etwas überraschend.

Assassin’s Creed Shadows: So sehr ändert sich das Schleichen

„Das Stealth-Gameplay in [Assassin’s Creed] Shadows wurde in einigen Schlüsselbereichen grundlegend überarbeitet“ läutet Simon, der Associate Game Director, den jüngsten Blogeintrag auf der Ubisoft-Seite ein. Die größte Änderung: Es gibt keinen begleitenden Adler mehr. Das treue Federvieh, einst in Origins geführt, hat fortan ausgedient.

Für den Ableger im feudalen Japan setzen die Entwickler*innen stattdessen auf eine Zweiteilung:

Beobachten: Sowohl Naoe als auch Yasuke können die neue Beobachtungsmechanik nutzen. Die funktioniert im Grunde ähnlich wie der Adler, sprich ihr könnt Feinde markieren, Questziele hervorheben, Sammelobjekte identifizieren und mehr. Allerdings müsst ihr dafür selbst tätig werden. An Sync-Punkten werden zudem nahegelegene Orte untersucht.

Sowohl Naoe als auch Yasuke können die neue Beobachtungsmechanik nutzen. Die funktioniert im Grunde ähnlich wie der Adler, sprich ihr könnt Feinde markieren, Questziele hervorheben, Sammelobjekte identifizieren und mehr. Allerdings müsst ihr dafür selbst tätig werden. An Sync-Punkten werden zudem nahegelegene Orte untersucht. Adlerauge: Ausschließlich Naoe kann die besondere Fähigkeit, über die so gut wie jeder Assassine verfügte, nutzen. Bei Aktivierung wird euch die Position von Feinden selbst hinter Wänden angezeigt und auch Verstecke werden für euch sichtbarer.

Beide Features sind laut Ubisoft unabhängig voneinander, aber nur „Naoe kann beide gleichzeitig kombinieren, um Gegner durch Wände hindurch zu entdecken, zu beobachten und zu markieren“.

Kriechen und Rollen

Neu in Assassin’s Creed Shadows ist derweil der Umstand, dass ihr im Schatten komplett unsichtbar für Feinde seid. Vor allem nachts könnt ihr somit effizient schleichen, während es am Tag schwieriger wird. Leuchtquellen könnt ihr darüber hinaus zerstören, um für mehr Dunkelheit zu sorgen.

Nicht ganz unwichtig: Ihr solltet beim Schleichen vor allem kriechen, weil ansonsten Feinde auf eure Schrittgeräusche aufmerksam werden. Alternativ könnt ihr euch sogar in Bauchlage begeben, wobei Naoe sich zusätzlich über den Boden rollen kann. Yasuke bleibt das aufgrund seiner mächtigen Statur verhindert.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das hinlegen soll euch gegenüber Feinden noch weniger sichtbar machen. Zudem könnt ihr unter manchen Gebäuden entlang robben und so für neue Überraschungsmomente sorgen.

Naoe und die Techniken der Shinobi

Fürs Schleichen zuständig ist wie geschrieben in erster Linie Naoe. Die junge Dame verfügt über folgende Tools, um sich möglichst leise vorzuarbeiten:

Rauchgranate: Der Klassiker, mit dem ihr im Zweifel vor Feinden fliehen könnt oder zumindest deren Sicht temporär einschränkt.

Der Klassiker, mit dem ihr im Zweifel vor Feinden fliehen könnt oder zumindest deren Sicht temporär einschränkt. Shinobi-Glocken: Ihr könnt diese nutzen, um Feinde zu einem bestimmten Ort zu locken.

Ihr könnt diese nutzen, um Feinde zu einem bestimmten Ort zu locken. Kunai: Ein extrem scharfes Wurfmesser, welches einen getroffenen Feind sofort töten kann.

Ein extrem scharfes Wurfmesser, welches einen getroffenen Feind sofort töten kann. Shuriken: Wurfsterne, mit denen ihr Feinde betäuben oder ablenken könnt.

Zurück kehrt derweil die Möglichkeit, endlich wieder doppelte Attentate ausführen zu können. Sobald ihr die Fähigkeit mit Naoe erlernt habt, könnt ihr zwei Feinde gleichzeitig erledigen. Außerdem müsst ihr Feinde zukünftig erst einmal packen, um sie zum Beispiel ins hohe Gras zu verschleppen und dort auszuschalten.

Darüber hinaus verspricht Ubisoft eine verbesserte Feind-KI: Verschiedene Feind-Typen reagieren anders auf euch. Seid ihr einmal entdeckt und könnt entkommen, bleiben Wachen trotzdem in Alarmbereitschaft und fallen nicht mehr so einfach auf Ablenkungen rein. Samurai hingegen sind besonders gefährlich: Sie wischen Rauch beiseite, können Attentatsversuche abwehren und sogar hohe Gräser zerschneiden.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Samurai sind furchterregende Feinde, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Wenn sie einmal alarmiert sind, sind sie schwer auszutricksen oder anzulocken, da sie davon ausgehen, dass alle Tricks, die man anwendet, genau das sind – ein Trick, um sie anzulocken. Das zwingt einen dazu, sich anzupassen und sich genau zu überlegen, wie man ihnen zuvorkommen kann“, so Simon.

Bald noch mehr Infos

Ein letztes Detail verrät Ubisoft zum Schluss: Yasuke darf ebenfalls schleichen, wenn auch auf andere Art und Weise. Mit ihm könnt ihr zum Bogen greifen und Feinde aus sicherer Distanz erledigen. Alternativ ist es aber auch möglich, Gegner von hinten mit dem Katana zu erstechen.

Dennoch: Yasuke ist eher der Hau-Drauf-Charakter. Auf seine Kampffähigkeiten will Ubisoft in einem kommenden Blogeintrag näher eingehen. Derweil findet ihr hier alle relevanten Informationen rund um den Release von Assassin’s Creed Shadows.

Quellen: Ubisoft, YouTube / Ubisoft