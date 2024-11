Riesiges Assassin’s Creed: kostenloses Update jetzt völlig überraschend aufgetaucht – „Next-Gen-Schock“

Eine der größten Spielreihen mit starker Open-World-Komponente ist dieser Tage zweifelsohne Assassin’s Creed. Die Meuchelmörder*innen-Saga aus dem Hause Ubisoft umfasst mittlerweile 13 Hauptteile – und nächstes Jahr schleicht schon mit Assassin’s Creed Shadows das feudale Japan heran. Nebst den Wikingern aus Valhalla, oder den Alten Ägypter*innen aus Origins, fuhr die Reihe 2015 auch das Viktorianische London auf.

Assassin’s Creed Syndicate war damals einer der letzten Serienteile, der tendenziell noch mehr Action-Adventure als Action-Rollenspiel war. In unserem Test hier auf 4P konnten Evie und Jacob Frye gerade mal eine 6.5er-Wertung einsacken; denn „erzählerisch und visuell bleibt man hinter den anderen Teilen zurück“, hieß es damals. Dessen ungeachtet hat Syndicate durchaus seine Anhänger*innen – auch unter den Konsoleros. Für dieselben Konsolen-Spieler*innen wird jetzt endlich ein Patch nachgeliefert, der eine geschmeidigere Bildwiederholrate verspricht.

Assassin’s Creed Syndicate: Jetzt mit 60 FPS für PlayStation 5 (Pro) und Xbox Series X

Trotzt der nicht ganz durchschlagenden 6.5er-Wertung in unserem damaligen Test zu Assassin’s Creed Syndicate, gibt es durchaus Gamer*innen, die mit dem neunten Hauptteil zweierlei gefunden haben: Einstieg in und Begeisterung für die AC-Reihe. So geschehen beim Redakteur dieser Zeilen. Denn was zunächst mit 40 Stunden versenkt in Assassin’s Creed Syndicate anfing, gipfelte mit satten 90 Spielstunden in einem Retro-Check. Doch während genannten Meinungsartikeln die PC-Version von Assassin’s Creed Syndicate zugrunde lag, dürfen sich heute wie gesagt Konsoleros freuen.

Denn der am 18. November veröffentlichte Konsolen-Patch verspricht jetzt endlich eine geschmeidige Bildwiederholrate von 90. Kurz gesagt: 90 FPS. In den Genuss dieses Patches kommen AC-Spieler*innen auf Sonys PlayStation 5 (Pro) und Microsofts Xbox Series X|S. Daneben wirbt die offizielle Bekanntgabe damit, Spieler*innen „auf Xbox Series X, PS5 und PS5 Pro werden das Spektakel des viktorianischen Londons in voller 4K-Auflösung bei 60 FPS erleben können“.

Zudem die Patch Notes legen das nun nachgeschobene 60-FPS-Update auf die Waage: Mit schwergewichtigen 31,8 GB rollt das Update auf der Xbox Series X heran, auf Playstation 5 (Pro) sind es gerade mal fliegengewichtige 0,75 GB. Ob 60 Frames per Second, oder nicht, Assassin’s Creed Syndicate ist unabhängig davon für die Plattformen PC, PS5 (Pro), PS4, Series X|S, Xbox One verfügbar – und für die Cloud-Gaming-Plattform Amazon Luna. Dass jetzt, fast 15 Jahre nach dem Release von Assassin’s Creed Syndicate ein solches Upgrade nachgeschoben wird, sorgt in der Community für Erstaunen.

Was hält die Community vom 60-FPS-Upgrade für Assassin’s Creed Syndicate?

So erinnert sich etwa ein Reddit-Nutzer daran, vor einigen Monaten Gerüchte zu dem 60-FPS-Upgrade für AC: Syndicate gelesen zu haben – bezweifelte jedoch dessen Glaubwürdigkeit. Dieselbe Person blickt nostalgisch zurück – und schreibt: „Syndicate war mein allererstes Spiel, als ich eine PS4 bekommen habe. Damals erlebte ich definitiv diesen „Next-Gen-Schock“. Ich habe viele gute Erinnerungen daran. 60 FPS könnten eine gute Ausrede sein, es irgendwann noch einmal zu spielen.“

Ein*e andere*r Nutzer*in ist noch euphorischer in der Wortwahl: „Das ist so aufregend! Assassin’s Creed Syndicate ist eines meiner Lieblingsspiele – und es wird noch besser sein, wenn ich es in 4K und mit 60 FPS spielen kann!“. Apropos gepimptes Retro-London: Für Assassin’s Creed Syndicate besorgt ihr euch längst vermittels schicken Shaders grafische Schauwerte – mit einem kostenfreien Download.

