Assassin’s Creed Valhalla: Nach 200 Stunden jetzt süßes Geheimnis entdeckt

Assassin’s Creed Valhalla ist ein starkes Spiel mit starken Wikingern – auch in unserem Test hier auf 4P konnte das Open-World-Spektakel mit einer amtlichen 8.5er-Wertung triumphieren. Und selbst jetzt, über vier Jahre nach Release des Action-Rollenspiels von Ubisoft Montreal, machen Spieler*innen noch neue Entdeckungen.

Bestes Beispiel dafür: Ein simpler Trick, der es euch erlaubt, „120 Tungstenbarren pro Stunde“ einzukassieren – aber dazu am Ende dieses Artikels mehr. Von dem, was kürzlich ein Spieler jetzt erst nach 200 Stunden mit Assassin’s Creed Valhalla aufgespürt hat, kann man fest behaupten: Es ist sanft und flauschig. Hätte der Spieler sorgfältiger aufgepasst, wäre ihm dieser blinde Passagier früher aufgefallen.

Die Katze Nali aus Assassin’s Creed Valhalla

Seine Entdeckung will der betreffende Reddit-Nutzer also nach rund „200 Stunden Gameplay“ mit Assassin’s Creed Valhalla aufgetan haben, wie die Person selber schreibt. Angenommen, die Zeitangabe ist korrekt, ist das auch deswegen beachtlich, weil selbst absolute Komplettist*innen mit dem Hauptspiel höchstens an die 150 Stunden verbraten dürften. Dann gibt es aber natürlich noch Erweiterungen wie Die Zeichen Ragnaröks oder Zorn der Druiden, mit denen ihr inklusive Hauptspiel locker 200 Stunden und mehr füllen könnt.

Display content from Reddit

Soweit zur Spielzeit. Was der Reddit-Nutzer nun Überraschendes erblickt hat, geht nach den proklamierten „200 Stunden Gameplay“ aus dem „und ich habe gerade bemerkt, dass eine Katze im Boot chillt“ hervor. Und tatsächlich: Auf den beiden, mit der Community geteilten Screenshots, sehen wir eine putzige Katze im Schiffsbug zusammengerollt. Nicht einfach irgendeine Fellnase, sondern ein Stubentiger namens Nali. Ein anderer Reddit-Nutzer konkretisiert: „Du erinnerst dich vielleicht nicht, aber du musst mit ihr [Katze Nali] in Norwic (East Anglia) zu tun gehabt haben.“

„Du läufst ihr hinterher und lädst sie ein, sich dem Langschiff anzuschließen“, schreibt der Nutzer. Über 180 Upvotes unter diesem Posting pflichten der Feststellung bei – und auch auf YouTube findet ihr einige Videos zu dieser Hauskatze auf dem Langschiff. Im nachfolgenden, etwas mehr als dreiminütigem Video wird euch erklärt, wo und wie ihr dem Kätzchen habhaft werdet.

Vereinfacht gesagt, müsst ihr euch nach, wie oben vom Reddit-Nutzer angemerkt, nach East Anglia begeben – dort in Nordwic mit einem Kind sprechen, um die Nebenquest mit Nali zu starten. Aber seht selbst:

Display content from YouTube

Die Community zum Cat-Content in Assassin’s Creed: Valhalla

Während sich manche Spieler*innen auf Reddit überrascht darüber zeigen, dass jemand den Vierpföter übersehen konnte, räumen andere Spieler*innen ein: „[…] Valhalla hat so viele Inhalte, dass es unmöglich ist, sich beim Spielen alles zu merken.“ Andere Spieler*innen wiederum haben sogar doppelt so viele Stunden in das zwölfte Hauptspiel der Reihe gebuttert – und ein spezielles Gespür für Katzen. „Über 400 Stunden und ich erinnere mich immer noch an dieses Ereignis“, schreibt eine Person, woraufhin prompt der Kommentar „In Katzen vernarrte Person entdeckt“ folgt.

Apropos unverhoffte Entdeckungen in Meuchelmörder-Abenteuern: Wenn in Assassin’s Creed Valhalla ein Meteorit hernieder braust, könnten für euch nicht nur einmal Tungstenbarren & Co. dabei herausspringen.

