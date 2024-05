Assassin’s Creed Shadows: Debatte um Samurai-Status wird zum Politikum

Das neue Assassin’s Creed wirft seine Schatten voraus – im wahrsten Sinne des Wortes, denn immerhin heißt der nächste Ableger der Reihe Assassin’s Creed Shadows. Erstmals geht es nicht nur in Schauplätze des feudalen Japans, auch übernehmen Spieler zum ersten Mal die Rolle einer historischen Figur.

So gilt Yasuke, der auf dem afrikanischen Kontinent geboren und als Sklave eines Missionars nach Japan gekommen ist, als der erste Samurai nicht-japanischer Abstammung. Wie viel an der Geschichte dran ist und ob er den Status Samurai wirklich innehatte, bezweifeln einige, was nun auch an der Wikipedia-Seite von Yasuke zu sehen ist.

Assassin’s Creed Shadows – Historische Persönlichkeiten haben Historie

Der Auftritt historisch relevanter Persönlichkeiten in den Assassin’s Creed-Spielen hat schon Tradition, von Leonardo da Vinci in Assassin’s Creed 2 bis zu Sokrates in Odyssey. In einer Hauptrolle sehen wir eine solche Persönlichkeit jedoch erstmals in Assassin’s Creed Shadows. Neben der Kunoichi Naoe werdet ihr auch als Samurai Yasuke durch die Lande streifen.

Seit der Ankündigung des Spiels entbrennt aber ein Diskurs, ob Yasuke tatsächlich in den Stand eines Samurais gehoben wurde. Auf Twitter stellt Sallymander40k heraus, dass der entsprechende englische Wikipedia-Artikel am 15. Mai über 50-mal geändert wurde. Ein solcher Traffic ruft normalerweise schnell die offiziellen Wikipedia-Mods auf den Plan, die den Artikel auf seine Richtigkeit überprüfen.

Wer war Yasuke?

„Rechtsextreme Verrückte haben den Wikipedia-Artikel von Yasuke zerstört, weil sie wissen, dass Leute Wikipedia als Quelle vertrauen“, schreibt Sallymander40k weiter. Sie hätten Fehlinformationen eingefügt, die ihre Weltanschauung bestätigten; andere wiederum hätten die Änderungen widerrufen. Dieser Inhaltsvandalismus verstößt gegen die Richtlinien von Wikipedia. „Zum Glück lässt sich die Änderungshistorie von Wikipedia-Artikeln verfolgen.“

Dass Yasuke tatsächlich ein Samurai war, gilt als historisch korrekt. Gegenteilige Behauptungen sind, dass er lediglich Waffenträger oder Ähnliches war, einige Änderungen in dem Wikipedia-Artikel sprachen sogar von Yasuke als eine fiktive Person. Auf der japanischen Wikipedia-Seite wird er übrigens als Samurai bezeichnet.

Der „Schwarze Samurai“ ist auf jeden Fall eine interessante Wahl für ein Spiel mit diesem Setting und auch bei Weitem nicht der einzige Aspekt, mit dem das Franchise neue Wege geht. Mit welcher Tradition Assassin’s Creed Shadows erstmals bricht, könnt ihr hier lesen. Das Open-World-Adventure soll am 15. November erscheinen.