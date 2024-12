Baldur’s Gate 3: Dialog birgt frisch aufgedeckte Infos

Bei einem so umfangreichen Spiel wie Baldur’s Gate 3 ist es kein Wunder, dass genügend Stoff vorhanden ist, um vermutlich auch noch Ewigkeiten nach Release neue Infos zutage zu fördern. Einem fleißigen Fan ist dieser Trick nun wieder gelungen, in dem er oder sie sich durch ewig viele Szenen an Dialog gewühlt hat.

Zwischen den Zeilen lässt sich ziemlich eindeutig herauslesen, welche eurer Begleiter und Begleiterinnen sich aufgrund ihrer Zustimmung oder Ablehnung in Bezug auf eure Entscheidungen am besten verstehen. Die gründliche Analyse liefert nämlich harte Fakten in Form von Zahlen.

Baldur’s Gate 3: Zustimmung der Charaktere statistisch zusammengefasst

Wer Baldur’s Gate 3 gespielt hat, wird zumindest eine grobe Vorstellung davon haben, welche der Camp-Bewohner*innen sich gut verstehen und welche ihre Zelte lieber nicht nebeneinander aufstellen sollten. Und wer das RPG-Wunder noch nicht selbst in Augenschein nehmen konnte, sollte ab jetzt weghören (weglesen?), um sich den Spaß nicht von vornherein zu verderben. Die Beziehungen der Charaktere sind nämlich eng mit der Geschichte rund um das Grauen der Gedankenschinder und den Kult der Absoluten verbunden.

Da nicht immer alle Gruppenmitglieder gleichzeitig mit auf Reisen genommen werden können, kommt es vor, dass die einzelnen Persönlichkeiten und deren Kompatibilität untereinander in einem Durchlauf so gut wie gar nicht thematisiert werden. Was allerdings niemandem entgangen sein sollte, ist die deutliche Abneigung, die Shadowheart und Lae’zel füreinander hegen. Hinweise darauf, wie die anderen zueinander stehen, fallen zum Teil subtiler aus. Einen umfassenden Überblick mit sauberen Grafiken gibt es praktischerweise auf Reddit zu finden:

Die verarbeiteten Daten basieren auf der Zustimmung oder Ablehnung, die eure Gruppe in Bezug auf euer Verhalten während des gemeinsamen Abenteuers ausspricht. Sind sich zwei Charaktere einig, was eine bestimmte Thematik betrifft, wird ein Pluspunkt für ihre Beziehung verbucht. Andersherum wird eine Unstimmigkeit als schlechtes Zeichen gewertet. Eine nachvollziehbare Aufschlüsselung – vor allem, da ihr als Spieler*in nach einem ähnlichen Prinzip die Gunst eurer Mitstreiter*innen gewinnt.

Diese Charaktere in Baldur’s Gate 3 sind sich besonders einig beziehungsweise uneinig

Aber was verrät uns die Auswertung des Dialogs denn jetzt genau über den Zusammenhalt der Begleiter und Begleiterinnen? Besonders unbeliebt ist Minthara, die bis auf Astarion und Lae’zel bei kaum jemandem mit ihrer Einstellung punkten kann. Lae’zel folgt an zweiter Stelle, auch sie kann außerhalb des Dreiergespanns nur geringfügig von sich überzeugen. Alle anderen haben jeweils mindestens fünf starke Partner*innen in Sachen Moralvorstellungen. Für sie alle steht dabei je eine Verbindung an erster Stelle.

Hier die ‚besten Freunde und Freundinnen‘ der einzelnen Charaktere auf Grundlage der Zustimmungs-Statistik:

Astarion: Lae’zel

Gale: Karlach

Karlach: Wyll

Lae’zel Astarion

Shadowheart: Karlach

Wyll: Karlach

Jaheira: Wyll

Minsc: Karlach

Minthara: Astarion

Halsin: Wyll

Der Einfluss von Baldur’s Gate 3 ist, wie man an der Leidenschaft hinter dem Projekt erkennen kann, noch immer stark spürbar. In Gedanken gerufen wurde das Spiel erst kürzlich wieder während den diesjährigen Game Awards – und zwar mit einer Ehrung in der Kategorie Best Community Support. Im Releasejahr ihres RPGs, 2023, konnte Entwicklungsstudio Larian den Titel ‚Spiel des Jahres‘ abstauben. Auch hier bei 4P wurde das Werk geehrt. Welche Titel wir in unserer Top 10 der besten Games 2024 verorten, erfahrt ihr in unserer GOTY-Liste.

Quelle: reddit u/Tarrasque-Named-John