Neue Fan-Liste bringt Baldur’s Gate 3 dort ganz anders groß raus, wo Akte X vor über 30 Jahren angefangen hat – das steckt dahinter

Dass sich das Mega-Rollenspiel Baldur’s Gate 3 von den Larian Studios auch jetzt noch, ungefähr ein Jahr nach Veröffentlichung, unter Spieler*innen großer Beliebtheit erfreut, zeigen die Zahlen. Zwar kann der Blockbuster mit den Hammerwertungen nicht mehr seinen Höhepunkt von über 875.000 Spieler*innen am 13. August 2023 erreichen, doch an den Sonntagen steigt die Anzahl der durch den Kritikerliebling tingelnden Spieler*innen auf rund 100.000.

Jetzt konnte Baldur’s Gate 3 auf einer ganz anderen Liste einen der vordersten Plätze abstauben – nämlich auf einer aktuellen Top-100-Liste zu Liebesbeziehungen in Fanfiction-Werken.

Was sind Shippings in Fan Fictions – außer nichts Nautisches?

Wer schon immer mal nachlesen wollte, wie das gewesen wäre, wenn Batman das organisierte Verbrechen in Gotham City in Frieden gelassen hätte, um mit Robin in Arm romantischen Urlaub auf den Bermudas zu machen, oder wie das wäre, wenn Scully, Mulder und Assistant Director Walter Skinner nach einem Tag voller paranoider Hirngespinste zusammen unter die Dusche steigen, ist mit dem Kosmos Fanfiction wohlvertraut – und mit dem Begriff Shipping auch.

Fanfictions sind natürlich von Fans bestimmter Medieninhalte (Bücher, Filme, Videospiele) geschaffene, eigene Geschichten, in denen literarisch wertvoll ausgelebt wird, was das Original niemals geliefert hat – etwa eine Bettszene zwischen Duke Nukem und Doom Guy. Das englischsprachige Ship oder Shipping hat nichts mit Schiffsfahrt zu tun, sondern bezieht sich auf das Wort Relationship (zu Deutsch: Beziehung) – und meint im Fanfiction-Kontext romantische Beziehungen, die Autor*innen solcher Werke erzählen.

Jetzt hat die oder der Nutzer*in centreoftheselights über Twitter eine Top-100-Liste veröffentlicht, welche die häufigsten fiktionalen Shipping-Beziehungen für das Jahr 2024 zeigt; mit dabei ist Baldur’s Gate 3 gleich mehrmals – und das, obwohl das Spiel erst vor wenigen Tagen sein Einjähriges gefeiert hat. Übrigens: Seine Jungfernfahrt soll das Shipping unter Fangirls und -boys (und allen dazwischen und außerhalb) in der frühen Internetkultur der 90er-Jahre hingelegt haben – und zwar mit einer Mystery-Serie namens Akte X.

In Baldur’s Gate 3 werden nicht nur Feuerbälle geworfen, sondern wird auch mit Amors Pfeilen um sich geschossen. Credit: Larian Studios

Baldur’s Gate 3 auf der Romantik-Hitliste – neben Zauberlehrling & Co.

Nun also hat sich das noch recht junge Computerrollenspiel Baldur’s Gate 3 auf einem Ranking von OTW (Organization of Transformative Works) eingefunden; es handelt sich um eine Webseite, die sich Erhalt und Zugänglichmachung von Fanfictions verschrieben hat.

Genauer fünfmal ist BG3 vertreten. Die anderen, beiden Medienmarken, die häufiger im Ranking auftauchen, sind Harry Potter (zehnmal) und Bungou Stray Dogs (sechsmal). In vorliegender Top-Liste jedenfalls positioniert sich BG3 mit folgenden Paarungen und Platzierungen

4) Astarion/Tav

32) Gale/Tav

46) Astarion/Gale

53) Astarion/Reader

57) Astarion/The Dark Urge

86) The Dark Urge/Enver Gortash

Apropos Rollenspiel-Kolosse: Falls ihr erfahren wollt, wieso ein Würfel-Unfall schuld daran ist, dass sich ein neues Update für Baldur’s Gate 3 quergestellt hat, legen wir euch unseren Artikel zum Vorfall ans Herz – und vertrösten euch bis zum September dieses Jahres.

Quellen: OTW (Organization of Transformative Works); Twitter /@paulieponzi; Stadtbibliothek Erlangen; CNN