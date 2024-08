Bayonetta, Chun-Li & weitere: Fans trauern um ikonische Videospiel-Stimme

Es sind die Zeilen, die man als Journalist in der Videospielbranche zwischen all den kunterbunten Kulissen und Charakteren selten, aber umso unlieber schreibt: Die Branche trauert um Atsuko Tanaka, die japanische Stimme hinter Bayonetta, die kürzlich verstorben ist.

Neben ihrer Paraderolle bleibt sie dem Publikum natürlich noch dank weiterer Auftritte in verschiedensten Animes und Games in Erinnerung. Von ihrem Tod wurde die Öffentlichkeit jüngst seitens ihres Sohnes, Hikaru Tanaka über die sozialen Medien in Kenntnis gesetzt.

Bayonetta-Stimme Atsuko Tanaka mit 61 Jahren verstorben

Wie unter anderem Omicron News berichtet, ist Tanaka mit nur 61 Jahren am 20. August 2024 verstorben. Ihre bekanntesten Rollen fand sie neben der Hexe in High Heels mit Chun-Li aus der Street Fighter-Reihe, Lara Croft sowie Motoko „The Major“ Kusanagi, der Protagonistin des berühmten Ghost in the Shell-Anime.

Außerdem lieh sie Kaine in NieR Replicant ihre Stimme, ebenso wie Trish in Devil May Cry und Lisa Lisa in JoJo’s Bizarre Adventure. Über Twitter wandte sich Tanakas Sohn an die Öffentlichkeit, indem er seine Mutter mit stolzen Worten verabschiedet. Laut ihm litt die Synchronsprecherin an einer unentdeckten, schweren Krankheit. Auch Platinum Games, das Entwicklerteam hinter der Bayonetta-Reihe, hat über die sozialen Kanäle ebenfalls ein Statement zum Dahinscheiden Tanakas abgegeben.In diesem heißt es:

„Wir sind unendlich traurig über den Tod von Atsuko Tanaka, die die japanische Stimme der Titelfigur der Bayonetta-Serie war. Wir sind ihr sehr dankbar, dass sie der Figur Bayonetta Leben eingehaucht hat, und sprechen ihren Angehörigen in dieser schweren Zeit unser tiefstes Beileid aus.“ Platinum Games zum Tod Atsuko Tanakas

Auch wir von 4P.de verabschieden uns von Atsuko Tanaka – einer wahren Ikone der Videospielwelt und der japanischen Popkultur in sich. Beileid sowie viel Kraft gilt ihren Familienmitgliedern und Freunden in der kommenden Zeit.

