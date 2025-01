Abgang mit Stil: Fans feiern vom Netz genommenes Blue Protocol mit Massentanzparty

Wenn das eigene (Video-)Spielglück davon abhängt, ob die Entwickler ihre Server aufrechterhalten, dann kann es ziemlich schnell vorbei sein mit der virtuellen Freude, wenn man an ein Game sein Herz verloren hat, welches vielleicht nicht den erhofften Erfolg einfährt. Davon können Spieler*innen des Anime-MMORPG Blue Protocol ein Lied singen.

Erst im Sommer 2023 gestartet ist es mit den Freuden des Online-Koops schon wieder vorbei, die Server wurden kürzlich abgeschaltet – wieder einmal ein MMO, das (für manche viel zu früh) auf den Datenfriedhof abtransportiert wurde. Die Fans von Blue Protocol haben aber dafür gesorgt, dass die letzten Momente noch einmal etwas ganz Besonderes wurden.

Blue Protocol: „Die Welt endet mit einem Tanz“

In den Minuten bis zum Shutdown versammelten sich Hunderte Spielerinnen und Spieler von Blue Protocol aus Japan mit ihren mannigfaltig bunten Avataren zu einem Flashmob. Ausgelassen tanzten sie auf einem runden Platz in beeindruckender Synchronität. Zunächst seien es nur relativ wenige gewesen, die sich in der Beginner-Stadt Asterliese zusammengefunden hatten, schnell gesellten sich jedoch mehr und mehr hinzu (via Automaton Media).

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was folgte, war ein friedlicher „Rave“ zu mittelalterlicher Musik. Pünktlich um zehn Uhr abends japanischer Zeit am 18. Januar sei dann jedoch Schluss gewesen im vom renommierten Entwicklerstudio Bandai Namco ins Leben gerufene Spiel. Es folgte eine Danksagung an alle Spielerinnen und Spieler – dann wurde der Stecker gezogen.

Was den Fans bleibt, ist die Hoffnung, dass das neue MMORPG Star Resonance, in dem Blue Protocol quasi weiterleben soll, dieses Versprechen auch hält. Bis dahin müssen sie sich an die Videos halten, die die letzten, bittersüßen Minuten des Spiels eingefangen haben. „Es ist traurig, ein Spiel enden zu sehen“, schreibt Night-Mayor auf YouTube unter dem Video, das von Titania Games hochgeladen wurde. „All diese Menschen, die die Verbindung zu etwas verloren haben, was sie liebten.“

„So endet die Welt: Nicht mit einem Knall, sondern einem Tanz“, resümiert chaptap8376. Gerade einmal eineinhalb Jahre hat Blue Protocol überlebt – und dabei die Chance in Europa und Amerika nicht einmal bekommen. Als im vergangenen Sommer eigentlich alle erwartet hatten, dass der globale Launch angekündigt wird, folgte stattdessen die bittere Nachricht des Shutdowns.

Quellen: Youtube / Titania Games, Automaton Media