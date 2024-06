Bunt, ruhig und erstaunlich – Neues Spiel der Hohokum-Macher erscheint schon bald

Vom Entwicklerteam von Hohokum kommt demnächst ein verträumtes und charmantes Abenteuer, das ebenso atmosphärisch und farbenfroh zu werden verspricht, wie der Rätsel- und Erkundungsspaß mit den bunten Schlangen. In Flock geht es allerdings in luftige Höhen.

Ihr gleitet auf einem Vogel über die Landschaften und begebt euch auf die Suche nach anderen fliegenden, schwebenden und sich auf welche Weise auch immer durch die Luft bewegenden Kreaturen, um sie in eure Herde aufzunehmen. Nachdem die Entwickler Richard Hogg und Hollow Ponds schon letzten Sommer die ersten Gameplay-Videos präsentierten und das Spiel auch eine Demo auf Steam verpasst bekommen hat, ist nun der schon sehr zeitige Release-Termin für Flock bekanntgegeben worden.

Flock: Bunt wie Hohokum, atmosphärisch wie Flower

Auf dem Rücken eures gefiederten Reittieres streift ihr über Felder und Steppen, durch Wälder und andere üppig bewachsene Landschaften und sucht nach neuen Mitgliedern für eure kleine Herde (auf Englisch: Flock). Mithilfe eures Vogels, der die potenziellen Neulinge mit betörenden Klängen bezirzt, könnt ihr eine bunte, flatternde und tirilierende Gruppe witziger Tierchen rekrutieren. An manche müsst ihr euch heranpirschen, um sie nicht zu erschrecken, andere sind nur zu bestimmten Tageszeiten auffindbar. Es kommt auf die richtige Distanz zwischen euch und eurem Ziel an, damit euer Lockruf erfolgreich ist.

Flock ist ganz offensichtlich ein unaufgeregtes Spiel, das von seiner beruhigenden Atmosphäre und der Lust auf Entdeckungen lebt – ob alleine oder zusammen mit Freund*innen. Ihr genießt, wie der Nebel über die Wiesen wabert oder sich das letzte Licht der untergehenden Sonne seinen Weg durch die Blätter des Dschungels bahnt; ihr begleitet fliegende Wale mit ihrem Anhang oder lauscht dem Gesang der im Gestrüpp verborgenen Kreaturen und dem chilligen Soundtrack.

Der Trailer verspricht eine Mischung aus dem knallbunten und herzlichen Design von Hohokum, einer mit dem Wind fliegenden Entdeckungstour durch die Natur à la Flower und ein bisschen pokémonesquem Kreaturen-Sammelspaß. Flock erscheint schon am 15. Juli für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X|S sowie auf PC – und schneit auch locker-flockig ab dem ersten Tag in den Game Pass. Welches Cozy Game mit Fokus auf Farming- und Dating-Sim demnächst ebenfalls Release feiert, könnt ihr hier lesen.

