Call of Duty-Spieler fordert Milliardär zu realem Battle auf – flieht vor den Konsequenzen

Stellt euch vor, ihr freut euch schon den ganzen Tag darauf, ein paar Ründchen online zu zocken, beispielsweise Call of Duty, aber eure Internetverbindung ist nicht stabil genug, weshalb ihr immer wieder mit unschönen Lags zu kämpfen habt.

Um eurem Ärger Luft zu verschaffen, wendet ihr euch wie jeder moderne Mensch ans Internet, wo ihr die erst beste Person, der ihr in diesem Zusammenhang die Schuld zuschieben könnt, zu einem Duell auffordert. Bei besagter Person handelt es sich um einen Anzugträger in hoher Position, der tatsächlich erscheint und eure Herausforderungen annehmen will. Wie reagiert ihr?

1 gegen 1 auf dem Lidl-Parkplatz: Call of Duty-Spieler nimmt den Mund zu voll

Twitter-Nutzer JimmyBLLT sah sich mit genau dieser Situation konfrontiert (via Dexerto). Er war frustriert darüber, dass er bei Call of Duty abgezogen wurde, weil er durch mangelnde Leistung seines Internetzugangs keine akkuraten Reaktionszeiten vorweisen konnte. Dafür machte er prompt Xavier Niel, den Chef des französischen Internetanbieters Iliad verantwortlich. „Xavier Niel ich hasse dich und fordere dich zu einem 1 gegen 1 vor dem Lidl an der Rue Sainte in Marseille heraus“, hieß es in seinem Post.

Womit er nicht gerechnet hatte ist, dass Niel nicht nur persönlich antworten, sondern sogar vor besagter Lidl-Filiale auftauchen würde. „Ich nehme an“, schrieb der Firmenboss und hängte dazu ein Bild von sich vor dem Eingang des Geschäfts an. Vollkommen überrascht von dieser Reaktion knickte der CoD-Spieler schnell ein, entschuldigte sich und betonte, dass es ja nur als Scherz gemeint war. Niel war aber noch nicht fertig mit ihm und sendete ein Video von sich, in dem er weiter Druck macht. „Wo bist du? Komm her! Wollen wir uns auf dem Parkplatz treffen?“, fragt er in die Kamera.

Während Zeugen und Zeuginnen der Auseinandersetzung wahrscheinlich gebannt darauf gewartet hatten, dass die beiden sich auf dem Lidl-Parkplatz ein spannendes Battle liefern, war JimmyBLLT nicht aus der Reserve zu locken. Als Ausrede nannte er Fieber, Bauch- und Kopfschmerzen. Sogar Lidl selbst schaltete sich später auf Social Media dazu und scherzt: „Bitte holt den Mann ab, der seit heute Morgen vor unserem Laden an der Rue Sainte in Marseille Tweets absetzt.“

Ob in dem neuesten Ableger der Call of Duty-Reihe neben Internetschwierigkeiten auch Spiel-eigene Fehlschläge die Wut hochtreiben können, oder der Shooter selbst alles richtig macht, erfahrt ihr übrigens in unserem Test zu Black Ops 6.

Quellen: Dexerto, Twitter / @Xavier75