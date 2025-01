Resident Evil 9: Rückkehr für legendären Charakter – oder doch „100 Prozent Schwachsinn“?

Erinnert ihr euch noch an den November letzten Jahres? Damals sorgte in den unendlichen Weiten des Internets ein über den Fan-Kanal Biohazard Declassified verbreiteter Leak für Aufsehen. Gegenstand der Aufregung: Eine ganze Liste voller Story- und Worldbuilding-Bausteine zu Resident Evil 9 wurde publik gemacht. Neben einem Krankenhaus als inszenatorischer Dreh- und Angelpunkt, einem ominösen Ziegenmann als Gegenspieler, wurden vor allem die beiden Fan-Lieblinge Jill Valentine und Leon S. Kennedy ins Rampenlicht geschoben.

Jetzt meldet sich der in Resident Evil-Kreisen bekannte Leaker Dusk Golem mit einer schockierend eindeutigen Aussage zu Wort – und zerschlägt damit vermutlich einen großen Fan-Wunsch: Jill Valentine wird laut Leaker „leider keine große Rolle“ spielen, schreibt die auch unter dem Spitznamen AestheticGamer bekannte Person – und räumt direkt mit einem weiteren Punkt auf.

Wird Jill Valentine in Resident Evil 9 eine wichtige Rolle spielen?

Mit Rückgriff auf den Leak-Sturzbach zu Resi 9 im letzten Jahr, in deren Zuge auch ein wirklich beängstigend klingender Goatman als Antagonist gehandelt wurde, spricht unser Dusk Golem jetzt also Klartext. Am 22. Januar twitterte die Person: „Jill [Valentine] spielt in RE9 leider keine große Rolle.“ Und schiebt direkt hinterher: „Dieses aktuelle Krankenhausgerücht ist zu 100 Prozent Schwachsinn“, und spricht damit jenen Schauplatz an, der neben einer leerstehenden Fabrik und einem dunklen Wald als erforschbare Umgebung in Resident Evil 9 mutmaßlich enthüllt wurden.

Im Bewusstsein darum, dass Jill Valentine in der Fan-Community einen hohen Stellenwert innehat, ergänzt Dusk Golem abschließend: „Ich zerschlage lieber jetzt die Jill-Hoffnung, bevor falsche Erwartungen geweckt werden.“ Hintergrund zu Valentins Popularität: Als spielbare Protagonistin im allerersten Resident Evil aus dem Jahre 1996 nimmt sie eine Sonderstellung ein – ist die Frau doch auch eine jener Charaktere im Resi-Kosmos, der man sowas wie einen relativ glaubwürdigen Handlungsbogen über mehrere Spiele hinweg nachsagen kann.

Wichtige Randbemerkung: Auch, wenn sich Dusk Golems Aussage als richtig herausstellt, ist das nicht gleichbedeutend damit, dass Jill Valentine in Resident Evil 9 komplett fehlen wird. Nur könnte sie in der Charakterriege des neunten Hauptteils sozusagen eher in zweiter Reihe stehen. In einem weiteren Tweet wenig später kennt Dusk Golem dann nur harte Worte für jedwede Gerüchte, Leaks & Co., die wir im Verlauf der letzten Monate aufsammeln durften. „[…] nahezu alle Gerüchte zu Resident Evil 9, die in den letzten Monaten aufgetaucht sind, waren Blödsinn.“

Ist den Leaks zu Resident Evil 9 noch zu trauen?

Währenddessen trägt die Community auf Reddit eine ausführliche Liste zusammen. Deren Inhalt soll all jene vermutlich weniger realitätsbezogenen Leaks versammeln, die seit Mai 2024 wiederholt durchs Netz wirbeln – und auf deren Wahrheitsgehalt abklopfen. Apropos Dusk Golem: Laut dem Leaker dürfen wir mit einem Release von Resident Evil 9 im Jahre 2026 rechnen – wobei sich zusätzlich ein neues Remake und ein neuer Spielfilm in Vorbereitung befinden sollen.

