Catto’s Post Office: Niedliches Catventure im Katzenalltag

Katzenspiele sind absolut im Trend – mit Catventures wie dem kommenden Cat Quest 3 und dem pussyrlichen Little Kitty, Big City zeigen sich die Samtpfoten von ihrer abenteuerlichen Seite und in dem kürzlich von uns vorgestellten Neko Odyssey ist hoffentlich jedem klar geworden, dass es auf der Welt nichts Wichtigeres geben kann, als die faulen Fellknäule zu befreundschaften und zu fotografieren.

Wer nicht nur in die kuschelige Haut einer knuffigen Katze schlüpfen, sondern den schnurrigen Bewohner*innen einer Katzenstadt durch die Zustellung von Briefen eine tägliche Freunde machen will, kommt wohl um Catto’s Post Office nicht herum.

Catto’s Post Office: Ballspielen und Dinge kaputtmachen – typisch Katze halt

In diesem nicht auszuhalten süßen Cozy Game stellt ihr nicht nur putzige Post zu, sondern pflegt dabei auch noch Freundschaften mit den Nachbarskatzen. Alles ist bunt und knuffig und tapsig – ihr erkundet die Stadt, trefft Leute (Katzen!) und ja, zugegeben, es sieht wirklich nur nach einem sehr leichten Erlebnis ohne jeglichen Stress und viel Aufwand aus. Aber das darf doch auch mal sein, oder?

Auf dem täglichen Postweg tragen euch die Bewohner-Kitties der Stadt noch die ein oder andere Nebenaufgabe auf. Ihr könnt mit Katzenspielzeug rumtollen, Blumentöpfe und andere schön zerbrechliche Gegenstände herunterwerfen und allerlei Katzenquatsch machen, den man mit seinen Pfoten eben so anstellen kann. Ach ja, einen Knopf zum Miauen gibt es in Catto’s Post Office natürlich auch.

Indie-Entwickler In Shambles Studio hat noch keinen Release bekanntgegeben, aber ihr könnt das Spiel auf Steam schon mal wishlisten. Das Spiel soll eine schöne und gemütliche Nebenbeschäftigung zum Abschalten sein – die Zeit zum Durchspielen steht bei gerade mal einer Stunde. Aber wer sich durch Catto in seiner Box, dem katzenförmigen Gebäck in der Auslage von Chef Meow oder den tapsigen Schritten des pummelig-flauschigen Briefträgers nicht in seiner Katzenliebe berührt fühlt, hat vielleicht einfach kein Herz für die Flauschbälle – oder für Cozy Games.

