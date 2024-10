Commandos: Der Taktik-Knüller räumt wieder auf – Download ab sofort verfügbar

Erinnert ihr euch noch an die Schwemme der Echtzeit-Taktikspiele um das Jahr 2000 herum, als Titel wie Commandos: Hinter feindlichen Linien oder Desperados – Wanted: Dead or Alive für Spielspaß und taktische Finesse sorgten? Wenn es euch so wie uns geht, verbindet ihr mit den ursprünglichen Commandos-Spielen der spanischen Pyro Studios ein wohliges Gefühl der Nostalgie.

Falls dem so ist, haben wir heute gute Neuigkeiten für euch – denn seit dem 7. Oktober ist der nächste Teil der Commandos-Taktikspiele angesiedelt im Zweiten Weltkrieg erschienen: Vorerst nur als Demo-Version, doch die könnt ihr euch ab sofort auf Steam herunterladen.

Demo zu Commandos: Origins und das Team dahinter

Als Entwickler*innen zeichnen sich nicht längst nicht mehr die mittlerweile geschlossenen Pyro Studios verantwortlich, sondern Claymore Game Studios – somit wird die altehrwürdige Taktik-Reihe mittlerweile von einem Dev aus deutschen Landen entwickelt. Hinter dem Studio aus Darmstadt steht übrigens der Publisher Kalypso Games, in dessen Portfolio sich reichlich Titel einfinden, bei denen ihr – wie bei Commandos – aus der Draufsicht strategisches Geschick beweisen müsst: Siehe Tropico 6 oder Dungeons 4.

Jetzt also kehren die kriegserprobten Commandos mit Origins zurück – nicht mit „heldenhaften Alleingängen“, wie es im Trailer heißt, vielmehr ist Teamplay gefragt, wenn ihr in nun in der Testversion mit Green Beret und Marine loszieht. Zum Zeitpunkt dieser Meldung sind die Nutzer*innen-Bewertungen auf Steam zwar nicht zahlreich, aber „größtenteils positiv“, was erstmal für Commandos: Origins spricht. Erzählerisch ist das Spiel als Prequel gedacht, erzählt die Geschichte davon, wie die berühmt-berüchtigte Experten-Truppe zusammengefunden hat, um im Albtraum des Zweiten Weltkriegs mit Sabotage- und Hilfsaktionen den Achsenmächten das Handwerk zu legen.

Ein konkretes Erscheinungsdatum für die actiongeladene Echtzeitstrategie liegt bisher nicht vor; der Publisher wirbt jedoch mit einer Veröffentlichung des Hauptspiels noch in diesem Jahr. Erscheinen soll Commandos: Origins dann für PC, PS 5 und Xbox Series X | S. Die Demo ist aktuell ausschließlich für euren Windows-PC und die Xbox verfügbar.

Quellen: Twitter / @kalypsomedia, Steam / @Kalypso Media