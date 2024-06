Von Hollow Knight inspiriert, von Silksong die Geduld gelernt: Constance präsentiert sich im neuen Trailer

Die bildundtonfabrik aus Köln werkelt seit einiger Zeit an einem Metroidvania, welches eine recht offensichtliche Inspiration hat: Hollow Knight. Das macht sich auch im neuen Trailer zu Constance erneut bemerkbar, wobei Team Cherry wohl nicht nur spielerisch Pate steht.

Denn obwohl Constance bereits in einer Demoversion spielbar ist, wird man auf den Release noch einige Zeit warten müssen. Die farbenfrohen Pinselkämpfe und akrobatischen Sprünge werden Spieler*innen erst in vielen, vielen Monaten in voller Pracht genießen können.

Constance: Trailer verrät angepeilten Releasezeitraum

Die Entwickler*innen beschreiben Constance als ein „handgezeichnetes 2D Action-Adventure“, bei dem ihr in die Rolle einer jungen, pinselschwingenden Künstlerin schlüpft. Diese muss aus einer bunten Welt entkommen, die aufgrund ihrer zunehmend schlechter werdenden mentalen Gesundheit entstanden ist.

Spielerisch bedeutet das: Ihr lauft und hüpft von A nach B, erkundet verschiedene Biome und legt euch mit Feinden an. Doch Constance hat auch ein paar eigene Ideen an Bord, etwa indem ihr nicht Ausdauer zwischendurch verbraucht, sondern Farbe. Geht diese zuneige, müsst ihr auf eure Lebensenergie zurückgreifen, was mitunter ganz schön riskant sein kann.

Im neuen Trailer zu Constance, den das Team im Rahmen des Guerilla Collective-Livestreams veröffentlicht hat, bekommt ihr vom Gameplay bereits einen ersten Eindruck. Am Ende folgt allerdings eine etwas enttäuschende Nachricht: Constance erscheint erst Ende 2025, und zwar vorerst exklusiv für den PC.

Kostenlose Demo via Steam

Wer bis dahin nicht mehr warten möchte, kann sich aber trotzdem schon spielerisch selbst überzeugen. Auf Steam gibt es bereits eine kurze Demo zu Constance, in der euch die grundlegenden Mechaniken des Metroidvanias ein Stück weit näher gebracht werden.

Sollte euch das Gameplay zusagen, müsst ihr euch aber wie gesagt bereits noch eine ganze Zeit lang gedulden. Vielleicht erscheint ja in der Zwischenzeit Hollow Knight: Silksong? Zuletzt gab es bezüglich eines möglichen Release des heißerwarteten Indie-Sequels immerhin ein wenig Bewegung.

