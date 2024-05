Neuer Cozy Game-Tipp für unter 10 Euro: Duck Detective feiert Release mit Rabattaktion

Gemütlich am Schreibtisch oder vor der Konsole einkuscheln und mal eben die Detektivarbeit aufnehmen: Duck Detective: The Secret Salami macht es möglich. In diesem Cozy Game werdet ihr zur Ermittler-Ente und begebt euch auf die Spuren eines genauso rätselhaften wie absurden Falls.

Viel müsst ihr für einen entspannten Abend mit der charmanten Truppe aus Zeugen und Verdächtigen nicht hinblättern. Zur Einführung bietet sich das Spiel außerdem für eine begrenzte Zeit besonders günstig an.

Der Duck Detective rächt leere Mägen: Witziges Rätselspiel für zwischendurch

In einer Welt voll krimineller Energie und düsterer Mysterien hat sich der Duck Detective dem Dienste der Gerechtigkeit unterstellt. Sein neuester Auftrag lautet, den geheimnisvollen Salami-Banditen ausfindig zu machen, der die Angestellten eines Call-Centers ihres wohlverdienten Mittagessens beraubt.

In der Rolle des vom Pech verfolgten Vogels stellt ihr den Übeltäter mithilfe von scharfsinniger Auffassungsgabe und knallharten Befragungen. Dabei begegnet ihr den ulkigen, voll vertonten Tiercharakteren, deren Geheimnisse ihr nach und nach aufdeckt, um schließlich nach etwa zwei bis drei Stunden Spielzeit die Wahrheit ans Licht zu bringen. Euch erwartet also ein eher schlanker Snack, passend für eine entspannte Runde Cozy Gaming.

Duck Detective: The Secret Salami ist am 23. Mai 2024 frisch aus dem Ei geschlüpft und watschelt nun rabattiert auf PCs, Nintendo Switch- und Xbox-Konsolen. Wer noch bis zum 6. Juni 2024 auf Steam zugreift, bekommt 10 Prozent an der Kasse abgezogen und muss nur 8,77 Euro abdrücken. Für die Switch endet die Aktion bereits einen Tag früher und der Preis fällt nur auf 8,99 Euro.

Xbox-Spieler*innen wiederum bleiben bisher leider komplett ohne Vergünstigung zurück. Den aktuellen Steam-Rezensionen nach zu urteilen, soll sich der Kauf aber auf jeden Fall lohnen. Dürstet es euch nach der Aufklärung des Salami-Raubs nach mehr Cozy Gaming, könnte das kürzlich erschiene Cozy Caravan vielleicht Abhilfe schaffen.

Quelle: Steam / Duck Detective – The Secret Salami, YouTube / Nintendo of America