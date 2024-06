Cozy Game-Tipps aus dem Steam Summer Sale – Für Fans von Stardew Valley und Co.

Oh Kinder, der Steam Summer Sale lässt wieder mal die Gesichter erstrahlen, wie es sonst nur die brennende Mittagssonne vermag! Aber die Vielfalt an Sonderangeboten ist so groß, dass man schnell mal droht, den Überblick zu verlieren.

Wenn ihr nach gemütlichen Cozy Games Ausschau haltet, die ihr während der laufenden Aktion günstiger einsacken dürft, findet ihr hier eine passende Auswahl an acht stark reduzierten Genre-Vertretern.

Cozy Games im Steam Sale: Sun Haven

Sun Haven bringt mit seinem Fantasy-Setting eventuell genau den richtigen Twist, um euer virtuelles Farmleben aufs nächste Level zu heben. Statt eines verschlafenen Dörfchens findet ihr euch hier an einem Ort wieder, der von dunkler Magie heimgesucht wird. Ihr spielt also nicht nur den Helden oder die Heldin an der Gießkanne, sondern stellt euch auch bösen Mächten entgegen.

Zauberhafte Elemente kommen aber nicht nur in ihrer düsteren Form vor, sondern schlagen sich auch in fantastischen Wesen und nützlichen Sprüchen nieder. Und magisch kann sich eventuell auch euer Liebesleben gestalten, wenn ihr den nötigen Rizz an den Tag legt. Klassiker wie Minenarbeit, Crafting, Fischen, Kochen und Dekorieren fehlen übrigens nicht.

Aktuell bekommt ihr auf Steam 50 Prozent Rabatt beim Kauf von Sun Haven und zahlt für begrenzte Zeit nur 10,49 Euro.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Cozy Games im Steam Sale: My Time at Portia

Eure Zeit in der Stadt Portia beginnt mit dem Wiederaufbau der alten Werkstatt eures Vaters, von der aus ihr die idyllische Umgebung erkundet und neue Bekanntschaften macht. Der Fokus dieser Lebenssimulation liegt passend zu eurer Homebase auf dem Handwerksaspekt. Gesammelte Ressourcen erlauben es euch, diverse Gegenstände zu fertigen, die zu verschiedenen Zwecken eingesetzt werden können.

Kehrt ihr eurer Werkbank mal den Rücken zu, wartet, wer hätte es gedacht, noch ein angrenzender Bauernhof darauf, von euch bewirtschaftet zu werden. Und um zum Feierabend noch etwas Dampf abzulassen, bietet es sich an, entweder auf Gegner oder Steine in der Mine einzukloppen. Wenn dann wieder etwas Ruhe in die Tasten einkehrt, bleibt immer noch Zeit für die Liebe.

My Time at Portia kostet euch im Summer Sale auf Steam gerade mal 5,99 Euro. Im Vergleich zum vorigen Preis spart ihr damit 80 Prozent.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Cozy Games im Steam Sale: Spiritfarer

In Spiritfarer fällt euch in erster Linie die Aufgabe zu, Seelen, die kurz vor dem Ende ihrer sterblichen Existenz stehen, ins Jenseits zu begleiten. Auf ihrer Reise in die Unendlichkeit des Himmels ist die letzte Station euer Schiff, das von Insel zu Insel über das Meer schippert.

Um den Aufenthalt der Passagier*innen so angenehm wie möglich zu gestalten, lest ihr ihnen jeden Wunsch von den Augen ab. Gesammelte beziehungsweise geerntete und in Minispielen verarbeitete Ressourcen stehen euch unter anderem für den Bau angemessener Behausungen oder die Zubereitung von Lieblingsspeisen zur Verfügung. Während ihr eure Gäste liebevoll versorgt, erfahrt ihr mehr über ihre Geschichte und wohin ihr Leben sie führte.

Der Rabatt auf Spiritfarer beläuft sich auf 75 Prozent und ihr müsst somit lediglich 7,24 Euro hinblättern.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Cozy Games im Steam Sale: Story of Seasons: Friends of Mineral Town

Die Ursprünge von Story of Seasons: Friends of Mineral Town gehen zurück auf die Zeiten des Game Boy Advance. Für diesen frühen Handheld erschien damals Harvest Moon: Friends of Mineral Town. Einige Jahre und einen Markennamen-Disput später gibt es den Titel in modernisierter Form nun auch für den PC.

Klassischer könnte ein Farming-Spiel kaum sein, immerhin zählte die Vorlage zu den frühen Urgesteinen vor dem Durchbruch von Stardew Valley. Ihr erbt die Farm eures verstorbenen Großvaters und beginnt ein unaufgeregtes Leben auf dem Land. Dazu gehören Feldarbeit, Viehzucht, Angeln, Erze sammeln – das gute Zeug eben. Die beste Änderung zum Original ist, aus einem rein objektiven Standpunkt, die Möglichkeit, Gray zu umgarnen, die schlechteste, dass er keine coole Mütze mehr trägt.

Story of Season: Friends of Mineral Town könnte euch während des Steam Summer Sales für 15,99 Euro gehören. Ihr spart gemessen am Standardpreis 60 Prozent. Kleine Info am Rande: Auf die Story of Seasons-Teile A Wonderful Life, Doraemon und Pioneers of Olive Town gibt es parallel dazu 50 Prozent Rabatt.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Cozy Games im Steam Sale: Littlewood

Wir alle kennen das Prinzip der Heldenreise, an deren Ende häufig der Kampf gegen einen schier unbezwingbaren Bösewicht steht. Aber was kommt danach? In Littlewood ist der böse Zauberer bereits besiegt und die Welt wägt sich in Sicherheit. Mit eurem großen Sieg bereits in der Tasche und einer nicht unbeachtlichen Gedächtnislücke macht ihr euch daran, die Stadt wiederaufzubauen und das friedliche Leben in Form vielfältiger Aktivitäten zu genießen.

Ganz vorne dabei ist wenig überraschend die Farmarbeit und alles, was bekannterweise dazu gehört. Als Aufschlag zu den Basis-Aktivitäten könnt ihr hier auch an einem Sammelkartenspiel teilnehmen, das unter den Dorfbewohner*innen als beliebte Freizeitbeschäftigung gilt. Vielleicht lernt man sich dabei etwas näher kennen und ihr könnt andere davon überzeugen, in der Nachbarschaft zu bleiben.

Im Austausch gegen 6,24 Euro könnt ihr Littlewood im Zuge des Steam Summer Sales euer Eigen nennen. Es ergeben sich 50 Prozent Ersparnis.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Cozy Games im Steam Sale: Bugsnax

Was genau sind Bugsnax? Die Antwort lässt sich direkt aus dem Wort ableiten: Es sind insektenartige Wesen, die köstliche Snacks abgeben. Im gleichnamigen Spiel sind genau die das Ziel eurer Begierde. Da wäre zum Beispiel die appetitanregende Pommes-Spinne oder die süße Zimtrollenschnecke.

Bewaffnet mit dem notwendigen Equipment macht ihr die Insel Schleckum unsicher und verfüttert euren Fang an eure hungrigen Freund*innen. 100 verschiedene Exemplare begegnen euch auf eurer Jagd, deren Verzehr unterschiedliche Auswirkungen auf das eigene Erscheinungsbild nehmen kann.

Der Preis von Bugsnax fällt im Steam Summer Sale auf 6,29 Euro und damit um 70 Prozent.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Cozy Games im Steam Sale: Mail Time

Bringt eure Briefkästen auf Vordermann, denn es ist Mail Time! In diesem niedlichen Cozy Game übernehmt ihr die Pflichten eines Briefträgers oder einer Briefträgerin. Die Tiere des Grummelwaldes warten nämlich darauf, dass ihnen die Post ins Haus geflattert kommt und ohne euer Zutun läuft der Laden nun mal nicht.

Um eure Kund*innen zu erreichen, müsst ihr euch euren Weg durch einen Herbstwald bahnen, und zwar im Stil eines 3D-Plattformers. An ihrem Aufenthaltsort angekommen, könnt ihr euch im Zuge der Lieferung mit den insgesamt 15 Charakteren unterhalten und ihre Eigenheiten kennen und lieben lernen.

Für Mail Time werden an der Kasse 9,99 Euro fällig. Das sind 50 Prozent weniger als sonst.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Cozy Games im Steam Sale: Cozy Grove

Die Vibes im Spiel Cozy Grove erinnern an das ikonische Animal Crossing. In Echtzeit bewegt ihr euch hier über eine Insel, die von den Geistern verstorbener Bären bewohnt wird. Unter ihnen errichtet ihr euer Camp nach alter Pfadfinder*innen Manier und könnt von dort aus jeden Tag zu neuen Quests aufbrechen, die etwa 30 bis 60 Minuten eurer Zeit beanspruchen.

Das Hauptziel eures Aufenthalts in Hainheim besteht darin, die verlorenen Seelen auf ihrem Weg zu unterstützen und somit die Farbe zurück ins Land zu holen. Parallel dazu gibt es eine Reihe von Sammelbüchern zu füllen und eure Zeit beim Zelten mit der entsprechenden Deko zu versüßen. Es stehen während eures Trips verschiedene Werkzeuge und dazugehörige Aktivitäten wie Angeln oder Insekten Fangen zur Auswahl, treu der Inspirationsquelle Animal Crossing.

Kramt ihr 5,91 Euro hervor, könnt ihr Cozy Grove im Steam Summer Sale eurer Bibliothek hinzufügen. Bei dem Sonderangebot gibt es saftige 60 Prozent Rabatt.

Hier ein Trailer zum Spiel:

Mehr zu Cozy Games und dem Steam Summer Sale

Noch bis zum 11. Juli 2024 läuft der diesjährige Summer Sale, daher bleibt nicht ewig Zeit, die Angebote wahrzunehmen. Wenn ihr auf noch mehr Cozy Game Empfehlungen aus seid und die Veröffentlichung spannender Titel im Blick behalten möchtet, lohnt sich ein Blick auf unsere Highlights aus der Wholesome Direct.

