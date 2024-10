Cozy Mystery-RPG: Verfeinert eure Herbst-Abende mit düsteren Geheimnissen und Stardew Valley-Farming

Die goldene Jahreszeit bietet die perfekte Atmosphäre für sowohl rätselhaften Spuk als auch gemütliche Erntegänge. Cozy Game Everholm verbindet beide Elemente und präsentiert das Ergebnis passenderweise zur Hochzeit der fallenden Blätter.

Wenige Wochen trennen euch nur noch von entspannten Stunden mit dem Mystery-Rollenspiel, während der ihr den Rätseln einer beschaulichen Insel und seinen Bewohner*innen auf den Grund gehen könnt.

Everholm: In diesem Cozy Game liegt einiges im Verborgenen

Protagonistin Lilly wollte eigentlich nur ihre verlorene Schwester Melanie zurück nach Hause holen. Doch allzu einfach gestaltet sich diese Aufgabe nicht: Statt schnell fündig zu werden, eröffnet sich für Lilly hinter einem magischen Portal die unbekannte Welt von Everholm, in der sie noch ganz andere Herausforderungen erwarten. Und auch wenn sie glaubt, einen solchen Ort nie zuvor gesehen zu haben, scheinen sie die Einheimischen komischerweise zu wiederzuerkennen. Was genau geht hier vor sich?

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit der Hilfe einer ansässigen Hexe nimmt sich Lilly vor, die sonderbaren Ereignisse in ihrer neuen Heimat aufzuklären. Wichtig werden hier weniger wilde Erkundungstouren, sondern viel mehr zwischenmenschliche Beziehungen, aus denen sich hilfreiche Informationen schöpfen lassen. Gewinnt ihr das Vertrauen eurer Mitbürger*innen, erfahrt ihr mit der Zeit, warum sich dauernd Leute nach Everholm verirren.

Everholm: Alltag auf der Farm, Nachtschicht im Dungeon

Um zwischendrin mal den Mantel der Mystery-Detektivin abzulegen, könnt ihr euch auf eurer eigenen Farm austoben. Dabei stehen euch die üblichen Mechaniken wie Feldarbeit und Viehzucht zur Verfügung. Sind diese Arbeiten erledigt, gibt es noch Fische aus dem Wasser zu ziehen und Ressourcen einzusammeln. Sobald das alles zu gemütlich wird und ihr euch nach mehr Finsternis sehnt, heißt es ab in den prozedural generierten Dungeon, wo Monster eure Zauber und Waffen zu schmecken bekommen.

Everholm steckt gerade mitten in den letzten Metern der Entwicklung. Am 11. November soll es dann so weit sein und ihr dürft auf Steam zugreifen. Im nächsten Jahr könnte dann das Cozy Game mit Horror-Twist Grave Seasons, welches aktuell noch einen weiteren Weg bis zum Release vor sich hat, für die schaurige Zeit um Halloween auf eurem Plan stehen.

Quellen: Steam / Everholm, YouTube / join-indie-io