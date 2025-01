Cyberpunk 2077: Diese Mod bläst den Fotomodus richtig auf – „Was für ein Geschenk das ist“

Im letzten Monat bekam Cyberpunk 2077 mit dem Update 2.2 noch einmal einen gehörigen Boost in puncto Quality of Life-Verbesserungen spendiert. Ein besonderer Fokus lag dabei auf dem Foto-Modus, in dem ihr mit noch mehr Einstellungen eure künstlerische Ader ausleben und eure Zeit abseits der Abenteuer in Night City verbringen könnt.

Eine kürzlich erschienene Mod setzt dem Ganzen nochmal die Krone auf, indem sie die Option erweitert, mit der ihr NPCs in eure Foto-Sessions integrieren könnt. Dieser Fundus wird nämlich jetzt bis zum Gehtnichtmehr erweitert.

Cyberpunk 2077: Foto-Modus wird noch einmal aufgestockt

Der Foto-Modus gehört mittlerweile bei einem zeitgemäßen Action-Adventure oder -RPG zum guten Ton. So natürlich auch in Cyberpunk 2077, wo ihr eure*n Protagonist*in V in actiongeladenen bis verrückten Posen ablichten, intensive Neon-Filter über die Szenerie legen oder imposante Weitwinkelaufnahmen von Night City erstellen könnt. Sticker und unterschiedliche Gesichtsausdrücke runden ein perfektes Bild ab. Seit dem letzten Update könnt ihr V Charaktere wie Johnny Silverhand, Judy Alvarez, Goro Takemura oder Panam Palmer an die Seite stellen, um aus dem Schnappschuss ein freches Gruppenfoto zu machen.

Die Auswahl an verfügbaren Charakteren war Modderin xBaebsae wohl zu niedrig, sodass sie diese auf sage und schreibe über 200 aufgestockt hat! „Was für ein Geschenk das ist“, freut sich ein User in der Kommentarspalte und tatsächlich können sich Fans von Cyberpunk 2077, die sich gerne im Foto-Modus aufhalten, mit einer ganz neuen Quantität beschäftigen.

Erinnert ihr euch noch an Dum Dum, den Maelstrom mit den spinnenartigen Augen-Implantaten, den es schon in einer frühen Demo des Spiels zu sehen gab? Oder was ist mit Rita Wheeler, der pinkhaarigen Türsteherin von Lizzie’s Bar? Oder Panams Nomaden-Kumpel Mitch Anderson? Sie alle können jetzt mit aufs Gruppenbild. Sogar zusätzliche Posen und Gesichtsausdrücke sind verfügbar.

Wer also ein paar Lieblings-Charaktere aus Cyberpunk 2077 hat, die aber viel zu früh den unerbittlichen Straßen von Night City zum Opfer gefallen sind (oder von euch im Eifer des Gefechts mit einer Pumpgun umgeblasen wurden), kann sie nun in kreativen Kollaborationen aufleben lassen. Die Mod mit dem Namen „Photomode NPCs Extended“ wurde seit gestern Abend schon über 1.000 Mal heruntergeladen – was auch ihr kostenfrei über die beliebte Modding-Page NexusMods tun könnt. Worüber sich Fans des Cyberpunk-Kosmos in naher Zukunft außerdem freuen dürfen, lest ihr hier.

Quelle: NexusMods