Darksiders 4 ist im Anmarsch – und könnte endlich ein altes Geheimnis lüften

Am Ende des THQ Nordic Showcase hatte der Publisher, der fest zur Embracer Group gehört, eine kleine Überraschung parat: Mit einem ersten Teaser wurde die Rückkehr von Darksiders angekündigt.

Viel war im rund 50-sekündigen Video aber noch nicht zu sehen. Auch mit einem Titel wollte das Unternehmen noch partout nicht rausrücken. Allerdings wissen wir bereits, welches Studio für die Entwicklung zuständig ist – und womöglich könnte endlich das erste Darksiders wirklich fortgesetzt werden.

Darksiders: Das erste Teaser-Video

Wie schon geschrieben: Viel gibt es in dem kurzen Teaser nicht zu sehen. Lediglich der Feurige Rat hat einen Auftritt und spricht von den vier Reitern der Apokalypse – alles Weitere wird komplett offen gelassen. Zumindest aber das Studio wird verraten, welches sich um das Darksiders-Comeback kümmert: Gunfire Games.

Das US-Unternehmen ist eines von zwei bekannten Studios, die aus dem ehemaligen Darksiders-Team von Vigil Games hervorgegangen ist. Gunfire Games ist vor allem für Remnant: From the Ashes und Remnant 2 bekannt, hat aber auch Darksiders 3 entwickelt. Das 2019 veröffentlichte Spin-Off Genesis wiederum stammte aus der Feder von Airship Syndicate, dem anderen Studio, welches aus zahlreichen ehemaligen Vigil Games-Entwickler*innen besteht.

Was das nun für den nächsten Serienteil bedeutet? Erst einmal gar nicht so viel, außer, dass es erneut auf Soulslike-Einflüsse setzen könnte. Immerhin waren auch Darksiders 3 und die beiden Remnant-Spiele von den FromSoftware-Produktionen stark inspiriert. Gut möglich, dass somit auch das neue Darksiders-Spiel eine ähnliche Richtung einschlagen könnte.

Folgt nun das große Finale?

Fraglich bleibt, um was in Darksiders 4 – oder wie auch immer es am Ende heißen mag – gehen könnte. Realistisch sind gleich zwei Szenarien: Nachdem die bisherigen großen Serienteile erst Krieg (War), dann Tod (Death) und Wut (Fury) inszeniert haben, könnte nun noch Streit (Fury) folgen. Allerdings war dieser auch schon Teil des Prequels Genesis, bei dem er zusammen mit Krieg unterwegs war.

Vielleicht wird sich Darksiders 4 aus diesem Grund als richtige Fortsetzung des ersten Serienteils verstehen: Am Ende des 2010 veröffentlichten Spiels bekommt Krieg die langersehnte Unterstützung durch seine Geschwister, um einen großen Rachefeldzug zu starten. Seit damals warten Fans darauf, dass diese Geschichte erzählt wird und eventuell kann Darksiders 4 endlich diesen Wunsch erfüllen.

Laut THQ Nordic soll es übrigens nicht allzu lange dauern, bis man weitere Details zum neuen Darksiders liefern wird. Eventuell schon zur gamescom Opening Night Live? Dort soll es schließlich auch erstes Gameplay-Material aus Civilization 7 geben.

