Das sind die deutschlandweit meistverkaufen Spiele des Jahres 2024

Ein paar Tage im neuen Jahr – die letzten Spiele des Jahres 2024-Auszeichnungen sind nun endlich vergeben – und wir können einigen ereignisreichen Gaming-Monaten entgegenblicken. Doch Halt – eine Sache wäre da noch. Die offiziellen Jahrescharts, gemessen nach Verkaufszahlen.

Zumindest für den deutschen Markt wurde diese Liste jetzt von game.de veröffentlicht und eine Sache wird ziemlich schnell deutlich: Es klafft eine Lücke zwischen erfolgreichen Titeln bei Award-Shows und am Verkaufstresen.

Spiele des Jahres 2024: Das sind die Sieger nach Verkaufszahlen in Deutschland

Die Verkaufsdaten, die dieser Auflistung zugrunde liegen, wurden von den Publishern an Games Sales Data (GSD) übermittelt. Es fließen sowohl physische als auch Online-Shop-Verkäufe (PSN, Xbox Store, Nintendo eShop, Steam etc.) mit ein, allerdings nur Spiele, die auch im Jahr 2024 in Deutschland erschienen sind.

Den ersten Platz sichert sich wenig überraschend EA Sports FC 25 – die Fußballsimulation ist seit jeher ein Dauerbrenner und findet sich regelmäßig auf den Spitzenplätzen in diesem Ranking. Ebenso wie Call of Duty, dessen jüngster Ableger Black Ops 6 sich auf Rang 2 befindet, vor Helldivers 2 – übrigens unser redaktionsinternes Spiel des Jahres. Diesen folgen der Landwirtschafts-Simulator 25 sowie Super Mario Party Jamboree. Die komplette Liste stellt sich wie folgt zusammen:

1. EA Sports FC 25 – Electronic Arts

2. Call of Duty: Black Ops 6 – Activision Blizzard

3. Helldivers 2 – Sony

4. Farming Simulator 25 – Giants Software

5. Super Mario Party Jamboree – Nintendo

6. Dragon Ball Sparking Zero – Bandai Namco

7. The Last of Us Part II Remastered – Sony

8. Dragon’s Dogma 2 – Capcom

9. EA Sports F1 24 – Electronic Arts

10. Star Wars Outlaws – Ubisoft

11. Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Focus Entertainment

12. Final Fantasy 7 Rebirth – Square Enix

13. Dragon Age: The Veilguard – Electronic Arts

14. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom – Nintendo

15. Astro Bot – Sony

16. NBA 2K25 – 2K

17. WWE 2K24 – 2K

18. Tekken 8 – Bandai Namco

19. Prince of Persia: The Lost Crown – Ubisoft

20. Skull and Bones – Ubisoft

Einige altgediente Franchises, die regelmäßig mit neuen Einträgen (oder wie im Fall von EA Sports FC wohl eher inhaltlichen Updates) bedacht werden, können sich also wieder mal finanziell beweisen. Interessant zu sehen ist, dass das Game of the Year Astro Bot nur auf Platz 15 liegt. Auch von der Kritik hoch gelobte Spiele wie Final Fantasy 7 Rebirth, Dragon Age: The Veilguard oder The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Plätze 12 bis 14) schaffen es nicht einmal in die Top 10.

Balatro und Black Myth Wukong fehlen

Die JRPG-Überraschung Methaphor: ReFantazio fehlt in den Top 20 ebenso wie Indie-Abräumer Balatro. Übrigens auch Black Myth Wukong – was aber daran liegen könnte, dass der chinesische Publisher und Entwickler GameScience keine Daten übermittelt hat.

Die mit je drei Einträgen in den Top 20 erfolgreichsten Publisher sind Electronic Arts (EA Sports Fc 25, EA Sports F1 24, Dragon Age: The Veilguard), Sony (Helldivers 2, The Last of Us: Part 2 Remastered, Astro Bot) und Ubisoft (Star Wars Outlaws, Prince of Persia: The Lost Crown, Skull & Bones). Nintendo und Bandai Namco folgen mit je zwei Titeln.

