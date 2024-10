Death Stranding 2 kommt mit beliebtem Feature – das könnte nicht absurder sein

Auf der jüngst abgehaltenen Tokyo Game Show spendierte uns Kojima Productions einen weiteren Blick auf Death Stranding 2: On the Beach. Dabei wurde auch ein besonders beliebtes Feature, welches Fans bereits in anderen Spielen regelrecht vermissen, sofern es fehlt, enthüllt.

Der Nachfolger des postapokalyptischen Paketsimulators darf sich nämlich über einen eigenen Photo Mode freuen. Und dieser wirkt nicht nur unendlich detailliert, sondern bringt wie von Kojima gewohnt einen merkwürdigen, aber witzigen Twist mit sich.

Death Stranding 2: So cool wird der Photo Mode im Spiel

Wirft man einmal einen Blick auf den Twitter-Account von Hideo Kojima, so fällt auf: Der Mann liebt spontane Fotoshootings, schießt zwanglose Schnappschüsse mit Freunden und Kollegen am Fließband. Aber auch richtig geplante Shoots, bei denen das Auge auf seine Kosten kommt, finden sich unter den Fotos wieder. Kein Wunder also, dass auch Death Stranding 2 mit einem eigenen Fotomodus versehen wird, bei dem ihr euch fast schon wie in einer Folge Germany’s Next Topmodel fühlen dürftet.

Dies vermittelte zumindest der Eindruck, den Death Stranding 2 auf der diesjährigen Tokyo Game Show hinterließ. Hier enthüllte man während eines rund 90 Minuten langen Panels frisches Material zum Nachfolger des gefeierten ersten Teils, doch Star der Show war tatsächlich der bereits angesprochene Photo Mode, der auf absurde Art an ein echtes Casting oder ein professionelles Shooting erinnert. Doch seht am besten einmal selbst:

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In typischer Kojima-Manier wird hier nichts zu ernst genommen, auch wenn es sich bei Death Strandings allgemeinem Setting keineswegs um ein witziges handelt. Dem Spieleschöpfer und seinen Anhängern wäre ein stumpfer Fotomodus, in dem die Welt pausiert, damit die perfekte Aufnahme geschossen werden kann, aber ohnehin viel zu langweilig. Stattdessen bewegen sich die Charaktere, zwängen sich in den herrlichsten Posen vor die Kamera und ziehen Fratzen und Grimassen, damit ihr es auch nicht zu leicht habt, euer Motiv vernünftig vor die Linse zu kriegen.

Das Ergebnis bleibt so cool wie der Schaffensprozess selbst: Ihr bekommt Polaroids der fotografierten Charaktere ausgestanzt, mit denen ihr dem Anschein nach ein ganzes Album füllen könnt. Und während eigentlich nur der Fotomodus in den Vordergrund gerückt werden soll, lässt es sich Kojima Productions nicht nehmen, auch direkt noch einmal auf subtile Art auf die offizielle Death Stranding 2-Jacken-Kollaboration mit den Motiven hinzuweisen. Ganz nebenbei wurden dann tatsächlich auch noch einige Charaktere wie Dollman und Tarman, Tomorrow und Rainy sowie Heartman, den wir bereits aus Teil 1 kennen, vorgestellt.

Quellen: Twitter / @KojiPro2015_EN