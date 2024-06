Destiny 2: Ihr habt die Story bisher verpasst? Dann könnt ihr sie jetzt als eine Art Hörbuch nachholen

Die Story von Destiny hat ihren Anfang vor zehn Jahren genommen, jetzt findet sie ihren vorläufigen Höhepunkt: In The Final Shape will Entwickler Bungie die Geschichte rund um Dunkelheit und Licht zu einem Ende bringen.

Wer angesichts der Erweiterung wieder oder vielleicht sogar zum ersten Mal Lust auf den Online-Shooter spürt, aber gar nicht weiß, worum es genau geht: Es gibt Hilfe. Eine sehr ausführliche sogar, denn ein YouTuber hat sich die Mühe gemacht, die komplette Geschichte von Destiny zusammenzufassen. Kurz ist der Trip allerdings keinesfalls.

Destiny 2: Die ganze Story in einem Video

Fans von Destiny 2 wissen vermutlich schon längst, welcher wahnsinnige YouTuber sich diese Mühe gemacht hat: My Name is Byf. Der Brite wird bei den Fans geheimhin als „Lore Daddy“ bezeichnet, verfügt er doch über jede Menge Wissen rund um die Geschichte des Bungie-Universums. Angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung von The Final Shape hat er sich erneut übertroffen.

Unter dem Titel „The Complete Story of Destiny! From Origins to Final Shape! Light & Dark Saga Lore & Timeline!“ fasst er in nahezu exakt zehn Stunden (!) die komplette Story zusammen. Von den Anfängen bis hin zu den Ereignissen, die in den letzten Erweiterungen zum aktuellen Schicksal der Guardians geführt haben. Dabei werden auch Fragen rund um die Herkunft von Licht und Dunkelheit beantwortet, woher eigentlich die Hive stammen und was es mit diesem Goldenen Zeitalter eigentlich auf sich hat.

Das Ganze präsentiert My Name is Byf nicht nur mit seiner markanten Stimme, sondern hat sich zusätzlich Hilfe bei der Präsentation geholt. Dadurch wirkt das Video rund um die Destiny-Story nicht nur wie eine trockene Geschichtspräsentation, sondern bietet auch visuell ein wenig Abwechslung. Angesichts dieser gigantischen Länge auf Hörbuch-Niveau sicherlich keine falsche Entscheidung.

Wird The Final Shape das Ende von Destiny 2?

Solltet ihr tatsächlich vorhaben, das Video bis zum Release von Destiny 2: The Final Shape komplett anzuschauen, dann müsst ihr euch spurten. Denn bereits am 4. Juni 2024 wird die große Erweiterung für den Online-Shooter auf dem PC, der PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen und euch in den finalen Kampf mit dem Zeugen führen.

Das letzte Wort bezüglich Destiny 2 ist allerdings noch nicht gesprochen. The Final Shape wird noch mit mindestens drei kleineren Episoden bis 2025 ergänzt. Auch danach sollen weitere Inhalte erscheinen, obwohl sich Bungie diesbezüglich noch nicht in die Karten schauen lässt.

Was euch derweil in der nächsten Kampagne erwartet, haben wir vor kurzem erstmals sehen dürfen. In unserer Vorschau zu Destiny 2: The Final Shape verraten wir euch, für wen sich das Addon wirklich lohnen dürfte.

Quelle: YouTube / My Name is Byf