Diablo 4: Belohnungen beim Halloween-Event gratis abstauben

Ein höllisches Halloween wünscht Blizzard in diesem Jahr Spieler*innen von Diablo 4 und veranstaltet zur Feier der Spuksaison ein spezielles Event. Währenddessen gibt es vor allem Zeug aus der Kategorie Süßes einzusacken, sprich zeitlich begrenzte Belohnungen.

Auf Saures braucht ihr hingegen nicht zu hoffen, stattdessen steht Fleisch als Alternative zur Verfügung: Die Mechanik „Meat or Treat“ soll euch in den Dungeons das Fürchten lehren.

Diablo 4: Halloween-Beutel auf virtuellem Wege füllen

Schon ein paar Tage bevor die Geister ihr nächtliches Fest auf der Erde zelebrieren, startet Diablo 4 mit der Vergabe von Halloween-Goodies. Der 29. Oktober markiert den ersten Tag, an dem ein schauriges Geschenk in euren Besitz wandert. Ab 22 Uhr macht sich nämlich im spieleigenen Shop das Reittier „The Recluse’s Host Mount“ bereit, von euch adoptiert zu werden.

24 Stunden später wartet das kosmetische Item „Ichorflame Torch Mount Trophy“ auf Abholung. Der nächste Drop daraufhin enthält eine „Recluse’s Flask Mount Trophy“ in Form einer Spinne. Am 1. November beendet eine passende Rüstung für eurer untotes Pferd mit der Bezeichnung „Reclusive Trappings Mount Armor“ die Aufstellung. Falls ihr mal nicht pünktlich online gehen könnt, braucht ihr euch keine Sorgen um verpasste Chancen machen: Bis zum 5. November lassen sich die Items auch noch nachträglich beanspruchen.

Fleisch oder Feinkost? Diablo 4 lässt euch zu Halloween bangen

Frisch ausgestattet mit Halloween-Drip darf es gleich weiter in den Dungeon gehen, um den Gegnern das neue Fit zu präsentieren. Dort läuft allerdings demnächst nicht alles wie gewohnt, denn die Schreine haben eine kleine Überraschung für euch parat: In einer Runde „Meat or Treat“ entscheidet sich, welcher zusätzliche Effekt euch neben den üblichen Buffs übertragen wird. Entweder ihr habt Glück und schmückt euch mit tollen Extras, oder ihr müsst mit den Konsequenzen eines fehlgeschlagenen Versuchs zurechtkommen.

Das Halloween-Event beweist: Diablo 4 ist noch lange nicht eingeschlafen. Nicht, dass das nach dem kürzlichen Release des DLC irgendjemand infrage gestellt hätte, versteht sich. Solltet ihr noch unschlüssig sein, ob sich ein Kauf der Zusatzinhalte für euch lohnt, kann unser Test zu Vessel of Hatred euch eine Entscheidungshilfe sein.

Quellen: news.blizzard.com