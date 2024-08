Diablo 4: Dieser Fehler lässt euch schneller leveln – aber wie lange noch?

Am 8. Oktober dieses Jahres werden Fans frohlocken: Die Erweiterung Vessel of Hatred für Diablo 4 wird endlich in unsere geöffneten Arme geworfen. Bis der Release eintritt, schnetzeln wir uns durch die fünfte Season von Diablo 4 mit Namen „Höllenhorden“. Dort tretet ihr passenderweise gegen Dämonenarmeen in den Kampf, entdeckt neue Features, Mächte und Quests – und profitiert von einem Bug, den Blizzard fürs Erste einfach ignoriert.

Wieso die Tempering-Rezepte in Diablo 4 so nützlich sind

Was es mit dem Bug auf sich hat, von dem aktuell viele Spieler*innen ihren Vorteil ziehen: Dank des Fehlers gebraucht ihr eure Tempering-Rezepte aus der letzten Season. Tempering, zu Deutsch „Härtung“, ist eine von zwei neuen Crafting-Mechaniken aus Season 4 – die andere ist Vollendung. Mit Härtung erstellt ihr mächtige Gegenstände oder verbessert diese. Das ist besonders dann nützlich, wenn ihr schnell auf ein höheres Level steigen wollt. Mit den Tempering-Rezepten aus Season 4 bestimmt ihr, um welche Affixe ihr eure Ausrüstungen ergänzen wollt.

Nachstehend: Die Twitter-Meldung von Adam Fletcher von Blizzard im Original.

Display content from Twitter An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Diese Rezepte werden für gewöhnlich alle drei Monate zurückgesetzt. Doch bei Saison 5 hat sich scheinbar ein Fehler eingeschlichen. Denn Spieler*innen, die ihre Tempering-Rezepte im Verlauf der letzten Monate eingesammelt haben, haben jetzt noch immer Zugriff – obwohl die, wie gewohnt, zum Beginn einer Season eigentlich gelöscht gehören.

Statement von Blizzard zum Fehler

Der Fehler ist auch Blizzard aufgefallen, aber ein Korrektiv erfolgt nicht – geht auch eindeutig aus dem Twitter-Posting von Blizzards Community-Chef Adam Fletcher hervor. Der Mann schreibt:

„Uns ist bekannt, dass die Tempering-Rezepte aus den letzten Season-Charakteren zu den neuen Season-Charakteren übertragen wurden. Das entspricht nicht unserer ursprünglichen Absicht, daher dürft ihr sowas für zukünftige Seasons nicht erwarten. Für Season 5 lassen wir das ganze aber durchgehen.“ Adam Fletcher (Community-Chef bei Blizzard)

Apropos Diablo: Falls ihr mit dem Platzhirsch in Sachen Hack and Slash aus dem Hause Blizzard nichts anfangen könnt, solltet ihr mal zu den Neuseeländer*innen von Grinding Gear Games hinüberschielen. In unserem Überblicks-Artikel zu Path of Exile 2 erfahrt ihr (fast) alles zu Release, Plattformen & Co.

Quellen: Twitter/@PezRadar; Vitablo; Blizzard