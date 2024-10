Diablo 4: Fans sind genervt von neuem Feature, Blizzard reagiert

Auch die Diablo 4-Spieler*innen, die nicht die 40 Euro teure Eintrittsgebühr für Vessel of Hatred zahlen, kommen dank der frisch gestarteten sechsten Saison mit neuen Features auf ihre Kosten.

Eines davon sind die Reichwandler, die mit schlurfenden Schritten von Diablo 3 in den vierten Ableger spaziert sind und dort seit Dienstag ihre Runden drehen. Leider viel zu langsam, wenn es nach der Community geht: Die gigantischen Monster dürfen gerne einen Zahn zulegen. Blizzard hat das Feedback bereits zur Kenntnis genommen und reagiert.

Diablo 4: Reichwandler? More like Schlafwandler

Falls euch die Weltbosse von Diablo 4 begeistern und ihr darauf gehofft habt, mit den Reichwandlern nun zumindest ähnliche Spektakel zu bekommen, müsst ihr euch offenbar auf eine deutlich langsamere Erfahrung einstellen. Zumindest auf Reddit sind viele Fans alles andere als zufrieden mit der derzeitigen Umsetzung und beschweren sich über das viel zu niedrige Tempo der wiederkehrenden Widersacher.

Es gebe viel zu viel Wartezeit, der Reichwandler kriecht eher, als dass er wandelt. Immerhin: Die Community hält sich nicht mit Beschwerden auf, sondern liefert auch gleich Vorschläge, wie Blizzard die Erfahrung verbessern kann. Nutzer Department-Minimum wirft beispielsweise in den Ring, dass man den Beinen der Reichwandler Lebensleisten geben könnte: „Damit ich auf sie draufhauen und den Prozess beschleunigen kann.“

Andere Spieler*innen wie PringlesDuckFace steigen auf diese Idee ein und ergänzen, dass die Beine mit „widerwärtigen Pusteln bedeckt sein könnten, aus denen dann Gegner hinauskommen. Je mehr man kaputt macht, desto mehr Gegner bekommt man auch.“ Und je weniger Pusteln der Reichwandler auf den Beinen hat, desto schneller läuft er dann auch, so der Vorschlag von Diablo 4-Fan Thenofunation.

Ob Blizzard diese Ideen umsetzt oder einfach das Lauftempo der Reichwandler erhöht, bleibt abzuwarten. Das Unternehmen hat die Beschwerden aber auf dem Schirm, wie die Reaktion von Community Director Adam Fletcher in den Kommentaren zeigt: „Wir haben das Feedback bezüglich der Langsamkeit gehört und werden sehen, was wir tun können.“ Deutlich weniger langsam pflügt ihr durch die Horden der Hölle, wenn ihr euch die besten Builds für den Geistgeborenen in Diablo 4 anschaut.

