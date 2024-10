Diablo 4: Preload & Start – Die globalen Releasezeiten im Überblick

Mit Vessel of Hatred steht Diablo 4 endlich die heißersehnte und lang angekündigte Expansion bevor. Etwas länger als ein Jahr ist der Release des Hauptspiels schon her und Blizzard will mit neuer Klasse und frischen Features wieder Leben in die Bude bringen.

Damit ihr die Pforten zur Hölle auch garantiert pünktlich passiert, gibt euch der Entwickler sinnigerweise die globalen Releasezeiten für Vessel of Hatred an die Hand. Wann es genau losgeht und wie es um einen Preload steht, erfahrt ihr im Folgenden.

Diablo 4 Vessel of Hatred: Um diese Uhrzeit geht es los

Die Diablo 4-Erweiterung Vessel of Hatred feiert am 7. Oktober in einigen Regionen der Welt ihren Release, während der weltweite Releasetermin auf dem 8. Oktober liegt. Da es sich um einen global parallelen Start handelt, können Spieler und Spielerinnen anderer Regionen aber auch nicht früher zocken, nur weil sie kalendertechnisch einen Tag eher dran sind.

Auch ein Preload, mit dem ihr das mehrere Gigabyte-große Spiel vorab herunterladen und installieren könnt, ist seit Kürzerem verfügbar. Die entsprechende Option findet ihr im Battle.net auf dem PC und natürlich auch auf den Xbox- und PlayStation-Konsolen. Für Steam-Nutzende bleibt ein bitterer Beigeschmack, müssen sie doch warten, bis das Update zu folgenden Uhrzeiten in der jeweiligen Region live geht:

Irvine: 4pm PDT, 7. Oktober

New York: 7pm EDT, 7. Oktober

São Paulo: 8pm BRT, 7. Oktober

London: 12 Uhr BST, 8. Oktober

Berlin: 1 Uhr MESZ, 8. Oktober

Istanbul: 2 Uhr TRT, 8. Oktober

Seoul: 8 Uhr KST, 8. Oktober

Sydney: 10 Uhr AEDT, 8. Oktober

Auckland: 12pm NZDT, 8. Oktober

Der Patch, mit dem Vessel of Hatred auf den Diablo 4-Servern aufgespielt wird und der die mittlerweile sechste Saison mit dem Namen Season of Hatred Rising einläutet, kann aber auch ohne den Kauf des Add-ons heruntergeladen werden. Blizzard veröffentlichte jüngst die Patchnotizen für die Updates mit den Nummern 2.0.1 und 2.0.2, wobei nicht nur deren Umfang, sondern auch die Neuerungen, die tiefgreifende Veränderungen für das Spiel mit sich bringen, bemerkenswert sind.

So kommt neben der neuen Klasse der Geistgeborenen auch eine völlig neue und bislang unberührte Region in Diablo 4, die natürlich eine ebenso unerzählte und spannende Story im Gepäck hat. Ihr schlagt euch durch den dichten Dschungel Nahantus, wo ihr nach Neyrelle sucht, die versucht, das Oberste Übel Mephisto zu zerstören. Dabei helfen euch sogenannte Söldnerinnen und Söldner, die ihr für den Kampf und brandneue PvE-Aktivitäten anheuern könnt. In unserem ausführlichen Test erfahrt ihr, was wir von Diablo 4 Vessel of Hatred halten und ob sich die rund 40 Euro für den DLC lohnen.

Quellen: Blizzard Entertainment