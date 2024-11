Die Sims 4: So habt ihr den Simulator noch nie gespielt

Spieler*innen von Die Sims 4 können ab sofort mit zwei besonderen Creator-Sets ihre virtuellen Welten und Sims aufwerten. EA veröffentlicht heute „Gemütlicher Kitsch“ von Myshunosun und „Süße Pyjamaparty“ von Trillyke. Beide stehen auf allen Plattformen zur Verfügung, darunter PC (über die EA App, den Epic Games Store und Steam), Mac sowie Konsolen der PlayStation- und Xbox-Generation.

Diese neuen Inhalte sind nicht nur ein visuelles Highlight, sondern repräsentieren die Kreativität und Expertise talentierter Creator*innen. Während das Set von Myshunosun lebendige Farben und Einrichtungsstile der Mitte des Jahrhunderts mit modernem Twist kombiniert, bietet Trillykes Pyjamaparty-Set eine Auswahl an gemütlicher Nacht- und Loungemode, die perfekt für entspannte Übernachtungen geeignet ist.

Lesetipp: Die Sims 4 – der Test zum Spiel

Die Sims 4: Ein Blick hinter die Kulissen

Das Team von Die Sims 4 gibt in einem Begleitprojekt spannende Einblicke in die Entstehung der beiden Sets. Myshunosuns „Gemütlicher Kitsch“ bringt Retro-Designs mit einer frischen und lebendigen Farbpalette in den Vordergrund, die euren Sims ein stilvolles Zuhause bieten. Egal ob elegante Möbel oder verspielte Dekorationen – dieses Set bringt Persönlichkeit in jede Wohnung.

Das Creator-Set „Gemütlicher Kitsch“ Credit: Electronic Arts

Trillykes „Süße Pyjamaparty“ hingegen ist die perfekte Ergänzung für alle, die ihre Sims für einen entspannten Abend ausstatten möchten. Von kuscheligen Schlafanzügen bis hin zu stilvollen Loungewear-Stücken kombiniert dieses Set Komfort und Stil. Es lädt dazu ein, Übernachtungspartys oder entspannte Filmabende mit Freund*innen der Sims zu gestalten.

Das Creator-Sets „Süße Pyjamaparty“

Ob ihr euer Zuhause neu gestalten oder euren Sims einen gemütlichen Look verpassen möchtet, die neuen Sets bieten vielfältige Möglichkeiten, um eure Kreativität in Die Sims 4 auszuleben. Beide Sets sind ab sofort erhältlich und erweitern das Spiel um charmante und individuelle Inhalte.

Quellen: Pressemitteilung EA

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.