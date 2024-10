Kostenlose Spiele: Diese 4 Games werden euch jetzt gleich verblüffen – „Geht viral!“

Wer alle kennen sie, wir alle spielen sie: von Fallout, bis Resident Evil, hinüber zu Grand Theft Auto oder Half-Life – die großen Blockbuster-Games unserer Tage. Doch egal, wie viele Zombies man das Hirn aus der Schädeldecke gepult hat, oder Combine-Aliens aus City 17 hinausbefördert, irgendwann stellen sich selbst passionierteste Gamer*innen die Frage: Ist das nur alles Spielspaß, oder können Videospiele noch mehr? Die Frage beantworten jetzt vier kostenlose Spiele.

Spielerisch euren Horizont erweitern, zugleich sowas wie einem Bildungsauftrag nachgehen – auch das können Computerspiele. Ein Beispiel für solche Serious Games ist das kleine Entwicklerstudio Tilt Games aus den Niederlanden. Auf deren kostenlose Spiele habt ihr ganz einfach online Zugriff – über Desktop-Computer oder Smartphone. Anzuraten ist das Spielen auf dem Mobilteil; dafür wurden die Spiele entwickelt.

Kostenlose Spiele #1 und #2 – Cat Park und Bad News

Im Portfolio von Tilt Games finden sich vier Spiele, die wir kürzlich ausprobiert haben: Cat Park, Bad News, Go Viral und Harmony Square. Unsere absolute Favoritin war Cat Park, was vor allem an der Präsentation lag. Von der entspannten Hintergrundmusik, der Grafik im Comic-Look, den Gesprächen mit kuriosen Charakteren, schreit erstmal alles: LucasArts-Adventure! Ähnlich verquer wie die Point-and-Click-Klassiker, ist auch die Story von Cat Park, wo jemand einen Stadtpark nur für Katzen hochziehen will, was ihr – Achtung: Ironie! – selbstverständlich verhindern müsst.

Das schafft ihr mit emotional aufgeladener Sprache und polarisierenden Nachrichten, womit ihr die öffentliche Meinung gegen das flauschige Vierpföter-Projekt ausrichtet.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fast noch mehr Spaß hatten wir mit dem Spiel Bad News. Als Medienmogul ist es eure Aufgabe, möglichst viele Follower über soziale Netzwerke zu erreichen. Die Herausforderung dabei: Euch muss der Drahtseilakt zwischen gut verklausulierten und zu offensichtlichen Lügen gelingen. Das deshalb, um möglichst viele Leser*innen zu erreichen – ohne sie zu verlieren. Neben emotionalisierender Sprache und Polarisierungen, könnt ihr außerdem berühmte Personen nachahmen, euch Verschwörungsmythen bedienen oder einfach nur Rumtrollen.

Kostenloses Spiel #3 und #4 – Harmony Square und Go Viral!

Bei Harmony Square dürft ihr euch den Hut als „Chief Disinformation Officer“ aufsetzen. Im Verlauf vier kurzer Level spielt ihr Menschen gegeneinander aus – und ganz nebenbei dürftet ihr euren geistigen Widerstand gegenüber den häufigsten Arten der Manipulation entwickeln, „die ihr online antreffen könntet“, wie es in der Beschreibung zum Spiel heißt.

Zuletzt „Go Viral!“ widmet sich in schlanken fünf Minuten einem Reizthema, das in der Hauptsache hinter uns liegen dürfte: ein Virus namens Corona. Ähnlich wie bei den anderen Games, werden euch spielerisch wertvoll „häufig auftretende Strategien nahegebracht, die genutzt werden, um falsche oder irreführende Informationen zu verbreiten“. Und falls euch das alles doch zu sehr nach Sozialkundeunterricht oder Proseminar riecht: Resident Evil, Fallout und andere Triple-A-Spiele sind nicht weit – wie damals zur Schulzeit die nächste große Pause.

Nebenbei bemerkt: Falls ihr weiterführend zur Entstehungsgeschichte beispielsweise von Harmony Square informieren möchtet, können wir euch dieses rund 15-minütige YouTube-Video ans Herz legen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Apropos kostenlose Spiele: Über 2.500 Spiele Gratis-Spiele warten schon darauf, dass ihr sie ausprobiert. Und die sieben besten Titel stellen wir euch sogar vor!

Quellen: Tilt Studio, YouTube / @Gusmanson, @Reality Team