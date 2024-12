Dieses Anime-Psycho-Horrorspiel hat gerade das höchste Rating auf Steam – „Habe jede Minute genossen“

Zum Ende des Jahres landet ein kleines Game, dessen Release auch sicherlich vielen von euch durch die Lappen gegangen ist, nochmal einen beachtlichen Hit auf Steam. Das Psycho-Horrorspiel im Anime-Stil namens MiSide kommt dabei in puncto Bewertungen und Kommentaren äußerst gut weg.

Von millionenfach abonnierten Streamern gespielt und durch TikTok-Kanäle gespült, hat das Spiel über die nicht einmal drei Wochen seines Bestehens mal locker-flockig mehr als 48.000 Rezensionen eingefahren – und sich so an die Spitze eines Jahresrankings gesetzt.

MiSide: Das am besten bewertete Spiel 2024

So rangiert MiSide nämlich auf Platz 1 der am besten bewerteten Spiele des Jahres 2024 auf Steam – mit unglaublichen 96,78 % positiven Bewertungen. Damit steht es vor Spielen wie Balatro (Platz 2, 96,76 %), Satisfactory (Platz 6, 95,95 %) oder Black Myth Wukong (Platz 7, 95,91 %). Zugegeben, der Vergleich hinkt etwas, da genannte Titel die doppelte, vierfache oder gar 20-fache Anzahl an Bewertungen haben; aber da das Jahr 2024 heute zu Ende geht, wird MiSide summa summarum diese Auszeichnung mit höchster Wahrscheinlichkeit mitnehmen können.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber worum geht es eigentlich? MiSide startet eigentlich ganz harmlos und präsentiert sich als eine Art Dating-Simulator im Chibi-Anime-Stil. Doch dann werdet ihr – ganz meta – ein teil davon und steht eurer Freundin Mita von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und dann erlebt ihr, dass in dieser Welt nicht alles so niedlich, harmlos und rosarot ist, wie es den Anschein hatte.

Gemütliche Anime-Atmosphäre mit Zerstückelung

Diese Prämisse folgt der Erfolgsformel von Doki Doki Literature Club – der Visual Novel, die sich einst fast unerträglich unschuldig und kawaii präsentierte, jedoch die fast nicht ernstzunehmende Warnung „nicht für Kinder und sensible Personen geeignet“ völlig zu Recht gab. Rechnet also auch in MiSide mit Jump-Scares und Psycho-Horror. Entwickler Aihasto verspricht in der Beschreibung zwar einen „angenehmen Stil und gemütliche Atmosphäre“, ein Dutzend Charaktere, Minispiele und einen Original-Soundtrack, warnt aber auch vor „Mord und Zerstückelung“ …

„Ich bin eigentlich kein Fan von Horror-Games, aber wurde von Kollegen animiert, es zu spielen“, schreibt aaron.bates_96 in den Rezensionen. „Großartige Story und die gruseligen Parts haben mich echt gekriegt. 10 von 10.“ In eine ähnliche Kerbe schlägt Leirisal: „Ich habe jede Minute genossen – 100%ig wert, es zu kaufen. Besonders, wenn ihr auf Anime-Waifus, Psycho-Horror und Puzzles steht.“

Wer noch unschlüssig ist, ob dieses Genre passend ist, kann sich eine kleine Demo zu dem Horrorspiel auf Steam runterladen. Wenn ihr jedoch eher Fan von klassischem Horror seid, könnte das hier eher etwas für euch sein.

Quellen: Steam, SteamDB, Youtube / Markiplier