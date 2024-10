Disney Dreamlight Valley: Event zu Halloween beginnt – Darauf solltet ihr euch einstellen

Die allgegenwärtige Präsenz von Kürbissen sollte allen in Gedächtnis gerufen haben, dass Halloween nicht mehr in weiter Ferne liegt. Als regelmäßig mit Updates und saisonalen Inhalten versorgtes Spiel bekommt das natürlich auch Disney Dreamlight Valley mit.

Die Vorbereitungen für das bevorstehende Grusel-Event haben ein Ende gefunden. Am 23. Oktober, startet das Schauerspiel ganz offiziell. Auch dieses Jahr könnt ihr wieder mit besonderen Aktionen rechnen.

Disney Dreamlight Valley: Süßes oder Saures kehrt zurück

Um an den Festlichkeiten zu Halloween teilhaben zu können, müsst ihr Ausschau nach Süßigkeitenschüsseln halten. Bevor ihr euch in den verschiedenen Gebieten einen (Wer)Wolf sucht: Als Fundort eignet sich allein der Hauptplatz. Seid ihr einem der bunten Behältnisse habhaft geworden, kramt ihr grüne, lilane oder rote Leckereien aus deren Innerem.

Der Naschkram kann entweder in eure eigene Futterluke wandern oder ihr verschenkt ihn an die Bewohner*innen des Tals. Je nach Quest erhaltet ihr für diese Aktionen spezielle Belohnungen, die nur im Rahmen des Events erhältlich sind. Darunter vor allem dekorative Items und Outfits im Halloween-Design. In Sachen Neuzugänge steht diesmal Mickeys Halloween-Süßigkeitenschüssel im Vordergrund.

https://twitter.com/DisneyDLV/status/1841840651559649639?t=32GohkWSiUYHEa-vqjHXdQ&s=03

Disney Dreamlight Valley: Heute noch Dschungel und morgen Geisterwelt

Jetzt, da sich die Girlanden und Spinnenweben um Disney Dreamlight Valley gelegt haben, bleibt bis zum 31. Oktober Zeit, euch in die Zuckerjagd zu stürzen. Welche weiteren Aufgaben sich währenddessen auftun, gilt es herauszufinden. 2023 konnten Spieler*innen beispielsweise neben der vordergründigen Herausforderung mit einer erfolgreichen Kürbisernte punkten.

Die aktuellen Entwicklungen in Disney Dreamlight Valley, bieten sich wunderbar an, um wieder ins Spiel einzusteigen. Immerhin gab es zu Beginn des Monats das große Update „Dschungelausflug“, welches die Charaktere Timon und Pumbaa eingeführt hat. Solltet ihr die neue Version nicht schon längst abgegrast haben, seid ihr also noch mit einer neuen Questreihe und einem frischen Sternenpfad beschäftigt.

Quellen: Steam / Disney Dreamlight Valley, Twitter / DisneyDLV