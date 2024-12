Disney Dreamlight Valley: Großes Update schon morgen – schwebende Inseln, neuer Sternenpfad und mehr

Der Dezember bietet sich als Monat der Heißgetränke und kuschliger Abende wunderbar an, um Cozy Games wie Disney Dreamlight Valley hervorzukramen. Um euch diese Vorstellung besonders schmackhaft zu machen, wird es bereits in Kürze ein großes Update für die Lebenssimulation geben.

Es stehen bei Weitem nicht nur kleinere Anpassungen auf dem Plan. In allen möglichen Bereichen gibt es in Kürze Neues für euch zu entdecken. Darunter der nächste Sternenpfad und – die wohl aufregendste Änderung – fliegende Inseln.

Disney Dreamlight Valley wächst – auch in die Höhe

Als Star des am 4. Dezember erscheinenden Updates darf sich Charakter Sally aus dem Film „A Nightmare before Christmas“ im Rampenlicht sonnen. Habt ihr die Gunst ihrer Freundschaft gewonnen, steht euch ihr ikonischer Flicken-Look zur Verfügung. Frische Kleidungsstücke und Dekorationsobjekte findet ihr auch in den Belohnungen des anstehenden Sternenpfads. Unter dem Motto Frost und Feen bekommt ihr schimmernde Kristallmöbel und Outfitteile fantastischer Flügelwesen.

Vergesst in all der Quest-Hektik nicht, einen Blick Richtung Himmel zu werfen. Hier warten gleich vier schwebende Inseln darauf, von euch dekoriert zu werden. Die Gebiete sind jeweils im Stil der Orte Hauptplatz, sonnige Ebene, eisige Höhen und Wald der Tapferkeit gehalten. Um hoch in den Himmel zu gelangen, müsst ihr vorher die Aufgabe „Übrig gebliebenes“ abschließen. Merlin benötigt anschließend eure Hilfe dabei, den Wunschbrunnen mit den Inseln zu verbinden, sodass sich ein Weg in die neuen Gefilde öffnet.

Weihnachtliche Stimmung in Disney Dreamlight Valley

Passend zur Vorweihnachtszeit dürft ihr euch auch in diesem Jahr wieder über ein besinnliches Event freuen. Sammelt ihr fleißig Geschenkpapier ein, könnt ihr saisonale Deko daraus basteln und mit dem Schmücken beginnen. Besondere Winterwunder findet ihr außerdem beim Angeln mit speziellen Fischen, die nur zu dieser Zeit auftreten. Und wenn ihr den Schnee um euch herum in Augenschein nehmt, denkt daran, die Chance zu nutzen, einen Schneemann zu bauen. Hierzu müsst ihr erst eine bestimmte Kiste auf dem Hauptplatz öffnen.

Anders als das Erweiterungspaket Storybook Vale, welches kürzlich für Disney Dreamlight Valley erschienen ist, kommt das Update übrigens kostenfrei zu allen Spieler*innen.

Quellen: Steam / Disney Dreamlight Valley